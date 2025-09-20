Cristiano Ronaldo & Jorge Jesus! Tehlikeli ikili

Cristiano Ronaldo atmaya devam

Suudi Arabistan Ligi’nde geçen sezon şampiyonluğu kaybetmesinin ardından büyük atılım yapan, Kingsley Coman ve Joao Felix gibi iyi yıldızı alıp teknik direktörlüğe Jorge Jesus‘u getiren Al Nassr ektiklerini biçiyor. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile sezona üçte üç ile başladı. Al Nassr, son karşılaşmasında Al Hilal Riyadh’ı 5-1 yendi. Golleri 6 ve 47. dakikalarda Joao Felix, 30’da Kingsley Coman, 33 ve 76’da 40 yaşındaki tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo attı. Ayrıca Kingsley Coman iki, Joao Felix de bir asist yaptı. Ronaldo geçen sezon 50 maçta 43 gol kaydettiği Al Nassr’da yeni sezonda da 5 karşılaşmada 4 gol, 1 asistle giriş yaptı. Al Nassr, 26 Eylül’de geçen sezonun şampiyonu olan ve bu sezona da 3’te 3’le başlayan Laurent Blanc yönetimindeki Al İttihad Jeddah ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak.