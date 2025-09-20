Trabzonspor puanları dağıtıyor

Trabzonspor’a muhteşem gol!

Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 kaybeden Trabzonspor kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 39. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Maxim’in kullandığı korner atışında Kevin Rodrigues, ceza sahasının yayının gerisinden yarım voleyle kaleci Onana’yı avladı. 70’de Trabzonspor eşitliği sağladı. Onana’nın uzun kaleci atışında savunmadan kurtulan Paul Onuachu ceza sahası dışına çıkan kaleci Burak Bozan’ı çalımlayıp aşırtma bir şutla golünü attı: 1-1. Bu sonuçla Trabzonspor son 3 maçta 7 puan kaybederken teknik direktör Burak Yılmaz’ın göreve gelişiyle 3 karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan Gaziantep FK, altın değerinde 1 puan daha almış oldu. Bu arada Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Kayserispor ile 52. dakikada Georgi Dzhikiya’nın golüyle 1-0 öne geçse de 90’da Laszlo Benes’in golüyle 1-1’e razı oldu.

1-1

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Ali Şansalan

GOLLER: Onuachu (Dk. 70) / Kevin Rodrigues (Dk. 39)

SARI KARTLAR: Mustafa Eskihellaç, Pina / Badou Ndiaye, Tayyip Talha, Camara, Enver Kulasin

TRABZONSPOR: Onana – Pina, Savic, Batagov (Dk. 46 Rayyan Baniya), Mustafa Eskihellaç – Ozan Tufan (Dk. 71 Salih Malkoçoğlu), Jabol – Zubkov (Dk. 78 Arif Boşluk), Muçi (Dk. 46 Felipe Augusto), Olaigbe (Dk. 58 Edin Visca) – Onuachu

GAZİANTEP FK: Burak – Perez, Abena, Tayyip Talha (Dk. 78 Semih Güler), Kevin Rodrigues – Melih, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek) – Kozlowski (Dk. 77 Camara), Maxim, Sorescu (Dk. 78 Enver Kulasin) – Yusuf Kabadayı (Dk. 45 Bayo)