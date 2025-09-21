İsrail’e futboldan men geliyor!

İsrail basınına göre men kesin

Israel Hayom gazetesine göre İsrail’e futbolda ambargo yakın. Yayınlanan haberde UEFA İcra Kurulu’nun salı günü İsrail‘in milli takım ve kulüp müsabakalarının tümünden men edilmesini oylayacağını belirtti. Ayrıca bu duruma müdahil olan Katar’ın geçen hafta UEFA yöneticileriyle bir araya gelerek İsrail’in men edilmesi yolunda büyük baskı yaptığı bildirildi. Gazete, İsrail lehine oy verecek ülke sayısının 2-3’ü geçmeyeceğini ve men kararının çıkmasının kesin olduğunu yazdı. İsrail Futbol Federasyonu’nun ise tüm diplomatik kanalları devreye sokarak oylamayı durdurmaya çalıştığı ifade edildi.

Eric Cantona’dan kampanyaya destek

Bu arada Avrupa’da “Filistin için bir arada” oluşumunun başlattığı #GameOverIsrael (Maç bitti İsrail) kampanyasına da destek çığ gibi büyüyor. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın vurgulandığı kampanyaya katılan çok sayıda Avrupalı, ülke futbol federasyonlarına hem UEFA ve FIFA’ya men için baskı yapıyor. Kampanyaya büyük destek veren Manchester United’ın eski yıldızı Eric Cantona, “Rusya, Ukrayna savaşının 4. gününde FIFA ve UEFA tarafından men edildi. Şu anda İsrail’deki soykırımın 716. günündeyiz ama takımları hâlâ futbolda yer alıyor. Neden bu çifte standart? UEFA ve FIFA hemen İsrail’i men etmeli” dedi.

İspanya’dan “Dünya Kupası’na katılmam” resti

Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti ile birlikteki Gazze’deki katliama ses yükselten ve İsrail’e ciddi yaptırımlar uygulayan İspanya da futbolda da bomba etkisi yaratacak bir olaya hazırlanıyor. İspanya Hükümeti ile ortak fikirde olan Futbol Federasyonu, İsrail’in yer alması durumunda gelecek yıl yapılacak FIFA Dünya Kupası’na milli takımını göndermeyecek. Bu konuda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in yakın zamanda resmi açıklama yapması bekleniyor.