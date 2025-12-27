AvrupaEn Son HaberlerFutbolSpor

Arsenal zirveyi bırakmadı

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, Brighton’ı 2-1 yenerek 2 puan farkla liderliğini sürdürdü

Arsenal önde Manchester City takipte

İngiltere Premier Lig’de 18. hafta karşılaşmaları oynanıyor.

Lider Arsenal, Brighton’ı 2-1 yenerek Manchester City’nin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların gollerini 14. dakikada Martin Odegaard ve 52’de kendi kalesine Georginio Rutter attı.

Ferdi Kadıoğlu’nun 90 dakika formasını giydiği Brighton’ın tek golü 64’te Diego Gomez’den geldi.

İngiltere Premier Ligi’nde saat 18.00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

West Ham United-Fulham 0-1

Burnley-Everton        0-0

Liverpool-Wolverhampton 2-1

Brentford-Bournemouth     4-1

