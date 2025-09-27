AvrupaFutbolSpor

Arda Güler attı, attırdı ama yetmedi

Real Madrid, Arda Güler'in bir gol, bir asistle oynadığı derbide Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 yenilmekten kurtulamadı

Arda Güler daha ne yapsın?

Galatasaray‘ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, Real Madrid’i 5-2 yenerek büyük sürpriz yaptı. 14. dakikada Giuliano Simone’nin ortasında Robin Le Normand’ın kafasında Atletico Madrid 1-0 öne geçti. 25’te Arda Güler‘in ara pasında Kylian Mbappe skora dengeyi getirdi. 36’da Vinicus Junior’un kaleye paralel pasında Arda Güler, gelişine nefis bir vuruşla Real Madrid’i deplasmanda 2-1 üstünlüğe taşıdı. 45+2’de eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth kafayla durumu 2-2’ye getirirken 51’de penaltıdan Atletico Madrid’i 3-2 öne geçiren Julian Alvarez, 63’te kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. 90+3’te Antoine Griezmann skoru belirledi: 5-2.Bu sonuçla Real Madrid ilk 6 maçını kazandığı İspanya Ligi’nde yenilgiyle tanışırken Atletico Madrid 12 puana yükseldi.

