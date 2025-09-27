Trump’tan Portland’a asker gönderme talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Portland, Oregon’a asker gönderme kararı aldığını duyurdu. Trump, “Gerekirse tam güçle” ifadesini kullanarak Savunma Bakanlığı’na tüm gerekli birliklerin sevki için yetki verdiğini açıkladı.

Trump: Antifa ve diğer yerli teröristler tarafından kuşatma altında

Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerinin “Antifa ve diğer yerli teröristler tarafından kuşatma altında” olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray, sevkiyatın kapsamı ve zamanlamasıyla ilgili ayrıntı paylaşmazken, Pentagon yetkilileri de henüz açıklama yapmadı.

Cumhuriyetçi lider, daha önce de Chicago ve Memphis’e federal güç gönderme tehdidinde bulunmuştu. Memphis için yaklaşık 150 askerin görevlendirilmesi bekleniyor.

Trump’ın açıklaması, Portland’daki ICE tesislerinde süren gösteriler ve güvenlik güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından geldi. Kentin Belediye Başkanı Keith Wilson ise, “Federal müdahaleye ihtiyaç yok” diyerek kentin ifade özgürlüğünü koruduğunu ve şiddet olaylarını kendi imkanlarıyla kontrol altına aldıklarını söyledi.

Trump’ın tehditleri, yaz aylarında Los Angeles ve Washington DC’ye Ulusal Muhafız ve deniz piyadeleri göndermesinin ardından, ülkedeki protesto hareketlerine karşı sertleşen tutumunun yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

