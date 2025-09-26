FutbolSporTürkiye

Galatasaray’ın hiç niyeti yok!

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında Icardi'nin golüyle kazanarak Süper Lig'de ilk 7 maçını kazanan ilk takım oldu

Galatasaray önüne geleni deviriyor

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bir rekoru daha kırdı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ilk 7 maçını kazanan takım unvanını da elde etti. 23. dakikada Singo’nun kale ağzına çıkardığı pası Mauro Icardi nefis bir vuruşla ağlara gönderdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u, ardından Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırlayacak.

0-1
ALANYASPOR-GALATASARAY
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Alper Çetin (VAR)
GOL İcardi (Dk. 23)
SARI KARTLAR: Makouta, Aliti / Davinson Sanchez
ALANYASPOR: Ertuğrul – Ümit Akdağ, Nuno Lima, Fidan Aliti – Hadergjonaj (Dk. 71 Ruan), Makouta (Dk. 80 Janvier), Maestro, Yusuf Özdemir – İbrahim Kaya (Dk. 71 Ianis Hagi), Ui-jo Hwang (Dk. 58 Mounie) – Ogundu
GALATASARAY: Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim (Dk. 63 Jakobs), Eren – Torreira (Dk. 46 Lemina), Sara (Dk. 63 İlkay Gündoğan) – Sallai, Sane (Dk. 77 Metehan Baltacı), Barış Alper (Dk. 85 Osimhen) – İcardi

NationalTurk NL

