Galatasaray’ın hiç niyeti yok!

Galatasaray önüne geleni deviriyor

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bir rekoru daha kırdı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ilk 7 maçını kazanan takım unvanını da elde etti. 23. dakikada Singo’nun kale ağzına çıkardığı pası Mauro Icardi nefis bir vuruşla ağlara gönderdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u, ardından Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırlayacak.

0-1

ALANYASPOR-GALATASARAY

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum, Alper Çetin (VAR)

GOL İcardi (Dk. 23)

SARI KARTLAR: Makouta, Aliti / Davinson Sanchez

ALANYASPOR: Ertuğrul – Ümit Akdağ, Nuno Lima, Fidan Aliti – Hadergjonaj (Dk. 71 Ruan), Makouta (Dk. 80 Janvier), Maestro, Yusuf Özdemir – İbrahim Kaya (Dk. 71 Ianis Hagi), Ui-jo Hwang (Dk. 58 Mounie) – Ogundu

GALATASARAY: Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim (Dk. 63 Jakobs), Eren – Torreira (Dk. 46 Lemina), Sara (Dk. 63 İlkay Gündoğan) – Sallai, Sane (Dk. 77 Metehan Baltacı), Barış Alper (Dk. 85 Osimhen) – İcardi