Atletico Madrid son anda kurtuldu

Atletico Madrid’de Real Madrid kader maçı

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray‘a 21 Ocak’ta konuk olacak Atletico Madrid son derece kritik bir galibiyet aldı. Diego Simeone’nin teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlılar, transfer döneminde 176 milyon Euro harcamasına karşın bir türlü İspanya Ligi’nde istediği sonuçları alamıyordu. Atletico Madrid, son maçında sahasında ağırladığı Rayo Vallecano’yu 2-1 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Başkent temsilcisi, 15. dakikada Marcos Llorente’nin asistinde Julian Alvarez’in golüyle öne geçti. Ancak 45’te Unai Lopez’in pasında Josep Maria Chavarria Perez skora dengeyi getirdi. 78’de Alvaro Garcia, Rayo’yu deplasmanda 2-1 öne geçirirken 80’de Julian Alvarez kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-2. Julian Alvarez, 88’de hat-trick yaptı: 3-2. Bu sonuçla 6 maçta sadece 2 kez kazanıp, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Atletico Madrid, lider Real Madrid’in şimdiden 9 puan gerisine düştü. Atletico Madrid’in 27 Eylül’de Real Madrid‘i konuk edeceği İspanya Ligi maçını kaybetmesi durumunda teknik direktör Diego Simeone ile yolların ayrılabileceği hâlâ belirtiliyor. Bu arada İspanya’da Real Sociedad, Mallorca’yı 49. dakikada Mikel Oyarzabal’ın golüyle 1-0 yenerek 6. haftada ilk galibiyetini aldı.