Başakşehir’e soğuk duş

Başakşehir’i eski Galatasaraylı yıktı
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ülkemizi üzdü. Turuncu-lacivertliler, sahasında Rumen ekibi karşısında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Craiova’nın ilk golünü 45+2. dakikada eski Galatasaraylı Cicaldau attı. 61’de Mora farkı ikiye yükseltti. 83’te oyuna giren Ebosele 87’de skoru 1-2 yaptı. Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos’ta TSİ ile 20:30’da Romanya’da oynanacak.
1-2
BAŞAKŞEHİR-U. CRAİOVA
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo, Kreshnik Barjamaj (Arnavutluk)
GOLLER: Ebosele (Dk. 87) / Cicaldau (Dk. 45+2), Mora (Dk. 61)
SARI KARTLAR: Muhammed, Berat / Isenko, Romanchuk, Bancu, Cicaldau
BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Onur Bulut (Dk. 83 Ebosele), Leo Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi – Berat – Deniz Türüç (Dk. 77 Fayzullaev), Crespo (Dk. 83 Umut Güneş), Ömer Beyaz (Dk. 46 Brnic), Shomurodov – Da Costa
U. CRAİOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Samuel Teles (Dk. 89 Mekvabishvili), Baluta, Cicaldau (Dk. 90+3 Cretu), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (Dk. 72 Nsimba)