Galatasaray’da Barış Alper krizi!

Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin astronomik ücret teklif ettiği Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın son antrenmanına çıkmadı

NationalTurk NL21/08/2025
Neom SC, Barış Alper’de ısrarcı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray‘da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcuya, Suudi Arabistan Kulübü Neom SC’nin astronomik teklifi sonrası ortalık karıştı. İddialara göre, Galatasaray’da 248 karşılaşmada 40 gol, 30 asistle oynayan kanat futbolcusuna, Neom SC, sarı-kırmızılılardan aldığı maaşın 7 katını teklif etti. Galatasaray’dan 3 milyon Euro maaş alan Barış Alper Yılmaz’ın, 21 milyon Euro’luk maaş teklifi karşısında kafası karıştı. Neom SC’nin 30.5 milyon Euro’luk teklifine karşın Galatasaray’ın 60 milyon Euro’da ısrar etmesi Barış Alper’i çileden çıkardı. Barış Alper, Galatasaray’ın son antrenmanına çıkmadı.

