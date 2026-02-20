Çaykur Rizespor’dan altın galibiyet

Çaykur Rizespor çok rahat kazandı
Trendyol Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.
13. dakikada Mebude’nin ceza sahasının sağından çizgiye inerek ortasında Mihaila’nın gelişine sert şutu üst direğe çarparak ağlara gitti.
57’de Laçi’nin ortasında Samet Akaydın, uzak köşede rakibine rağmen kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Bu sonuçla Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer puanını 24’e yükseltti.
Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ise 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybederken 30 puanda kaldı.
Rizespor bir sonraki maçında Kasımpaşa’ya konuk olurken Kocaelispor, Beşiktaş’ı ağırlayacak.