Ufuk Akyüz yazdı: Anadolu Efes’te Willis-Nwora farkı

Anadolu Efes 3.maçta yabancı kontenjanını daha önceki maçlarda kadroya almadığı Willis ve Nwora ile kullanınca sahada bambaşka bir takım görüntüsü verdi.

Beşiktaş Fibabank ise her zamanki kadrosuyla sahadaydı. Özellikle Willis’in maça istekli ve yüzdeli başlaması bir anda farkı açtı. 14-5

Beşiktaş Fibabank ise her zamanki düzeninde devam etmesine rağmen geçen maça göre tek fark, Anadolu Efes’in sert müdafaası ve isteğiydi.

Tabii bu arada 2. maçtaki Beşiktaş Fibabank’ın boğucu seyirci desteğini de unutmamak lazım. Anadolu Efes’te skor yükü Nwora ve Willis’ten gelirken Beşiktaş’ta Needham 4/4 isabetli 12 sayı attı ve takımını maçta tuttu. Periyot sonu 26-22

2.periyotta Oturu’nun içerde Beşiktaş uzunlarına üstünlük kurması, Beşiktaş Fibabank’ta Mathews’in isabetli 3 sayılık atışları ile maç kopmuyor. 32-26

Geçen maçın suskun ismi Larkin’de devreye girince Anadolu Efes skor yönünden sıkıntı çekmiyor. 40-32

Beşiktaş’ta Morgan ve Allman ile karşılık verince 2. periyot sona eriyor. 51-43

3.periyot Beşiktaş çok basit top kayıpları yapmaya başlayınca fark açılıyor. Dozier ve Oturu skor olarak katkı vermeye devam ediyor. 60-48

Anadolu Efes savunma sertliğini arttırdıkça Beşiktaş Fibabank’ta cevap veremiyor ve kolay fauller yaparak skorun artmasını engelleyemiyor. 69-54

Bu dakikalarda Oturu ile basket fauller bulan Anadolu Efes 3.periyodu farklı önde bitiriyor. 78-65

4.periyoda Beşiktaş hızlı başladı. Needham, Yiğit Arslan kaptığı toplar ile uzun oyunculardan buldukları skorlarla fark bir anda 4 sayıya düştü. 78-74 ( 9-0 lık seri ile )

Dozier’in süre dolarken 3 sayısı Anadolu Efes’e nefes aldırıyor. 82-74

Beşiktaş’ta Yiğit Arslan’ın 3 sayılık isabeti ile fark 5 sayı. 86-81

İki takımda kolay sayıya imkan tanımıyor savunma sertliği çok arttı. Her hucum iki takımda faul ile rakibini durduruyor ve skor 88- 82

Bir önceki pozisyonda faul ile durdurulan ve 2/2 atan Shane Larkin, üstüne bir de 3 sayılık isabet bulunca Beşiktaş Fibabank Molası geldi. 91-82

Maç sonu iki takımın da yaptığı sert fauller biraz ortamı gerdi. Oturu teknik faul. 94-87

Ve maç bu skorla bitiyor. Maçın özeti Anadolu Efes’te Oturu ve Nwora tercihinin olumlu yansıması. Beşiktaş’ta ise Sleva’nın hiç 3 sayılık isabet bulamaması (2 sayı)

Bu skorla Anadolu Efes seride 2-1 öne geçiyor. Perşembe günkü oynanacak maçı Anadolu Efes kazandığı takdirde finale çıkacak. Beşiktaş Fibabank kazandığı takdirde seri 2-2 olacak ve son maç Beşiktaş Fibabank’ın sahasında oynanacak.

Ufuk Akyüz / NationalTurk

Ufuk Akyüz yazdı: Beşiktaş Fibabanka kolay bitirdi

Ufuk Akyüz: Beşiktaş kolay kazandı