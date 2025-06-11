Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna devam!

Ümit Özdağ için 4.5 yıla kadar hapis istemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması Silivri’de yapıldı. Savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı Özdağ’ın tutukluluğunun devamını ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Haziran Salı gününe ertelendi.

Ümit Özdağ’dan 51 sayfalık savunma

Ümit Özdağ, 51 sayfalık savunmasını mahkemeye sundu. Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini, kışkırtmakla suçlandığı Kayseri olaylarında, olayları yatıştırmak için sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaptığını söyledi. Bu paylaşımlar nedeniyle birçok trol hesaptan saldırıya ve hakarete uğradığını belirten Özdağ, fiillerinin hepsinin hukuka uygun olduğunu dile getirdi. Özdağ, hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenen iddianame için “142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım, TCK 216’dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum” demişti.