Ufuk Akyüz: Beşiktaş kolay kazandı

Yaklaşık 10.000 seyirci desteği ile maça başlayan Beşiktaş Galatasaray’ın pota altında kaçırdığı basit atışları savunma yerleşmeden hızlı hücumlarla sayıya çevirince bir anda maç fark oldu. 8-1

Ve GS Başantrenörü Yakup Sekizkök’ten mola geldi. Mola dönüşü savunma sertliğini daha da arttıran Beşiktaş bulduğu 3’lükler ile fark daha da arttı. 15-1

Beşiktaş’ta Mathews yüzdeli 3’lükleri devam ediyor. 22-6

Galatasaray ısrarla topu pota altına indirmeye çalışırken Beşiktaş kolay sayıya izin vermiyor lakin faul atışlarında da isabet bulamayınca , Mathews’tan isabetli şutlar bulmaya devam eden Beşiktaş farkın kapanmasına izin vermedi.

Galatasaray’da Cummings tempoyu arttırıp adam eksiltemeye başladığında dönen 2.topları sayıya çeviren Izundu ile fark bir anda 8 sayıya indi. 24-16

Son 2 dakika içinde hücum konsantrasyonunu kaybeden Beşiktaş kolay toplar kaybedince Galatasaray skor olarak gelmeye başladı. Lakin gerek aldıkları hücum ribauntlarını sayıya çeviremediklerinden gerekse faul atışlarındaki istikrarsızlık ( 8 faul atışı kaçırınca ) periyodun sonu Beşiktaş lehine sonuçlandı. 26-21

Galatasaray uzunlarıyla şaşırttı

2.periyoda Cummings’in tempoyu iyice yavaşlatması ve arka arkaya bulduğu sayıları ile Galatasaray’ı bir anda öne geçirdi. 26-28

Hemen toparlanan Beşiktaş, Galatasaray’ın yorulması ve boş şutları kaçırması ile beraber tempoyu arttırıp kolay sayılar bulunca fark yeniden Beşiktaş lehine açıldı. 35-28

2 takım da çok fazla rotasyon yapmayınca tempo düşmeye ve basit atışlar kaçmaya devam ediyor. Galatasaray ısrarla içerden skor bulmaya çalışırken, Beşiktaş savunma oturmadan çabuk hücum etmeye çalışıyor ve fark 8 sayı. 38- 32

Beşiktaş Morgan ile bulduğu 3 sayılık basketlerle fark bir anda açıldı. 44-32

Beşiktaş bireysel zorlamalar ile sayı bulmaya çalışırken kazanılan ribauntları hızlı hücum ile sayıya çeviren Galatasaray farkı azalttı. 46-40

Burada ilginç olan bu hızlı hücum sayılarının Galatasaray’ın uzun oyuncularından geliyor olmasıydı. İki takımda son hücumlarında kötü seçimler yapıp sayı bulamayınca 2. periyot skoru belli oldu. 46-40

3.periyot Needham’ın arka arkaya bulduğu isabetler farkın yeniden açılmasını sağladı. 53-42

Needham’dan sonra sahneye çıkan Berk Uğurlu hücum süresi dolarken bulduğu 3 sayılık isabet ardından bir de kısa mesafe basket bularak farkı iyice açtı ve Galatasaray molası geldi. 58-42

Beşiktaş’ın kısa oyuncularından katkı gelmeye devam ediyor. Bu seferde Mathews’un üst üste 5 sayısı gelince fark daha da açıldı. 63-44

Galatasaray faul kaçırmaya devam ediyor. ( 11 faul atışı )

Galatasaray Cummings olmadığı zaman hücum organizasyonunda sıkıntı yaşıyor. Yeteri kadar pas trafiği olmadığından basit top kayıplarından sonra Cummings’in ceza 3’lükleri ile periyodun bitmesine 50 saniye kala fark ilk defa 21 sayı oldu. 71-50

Galatasaray’ın faulden bulduğu sayı ile 3.periyot skoru belli oldu. 71-51

3 galibiyet bulan yarılayacak

4. periyot Galatasaray’dan Palmer’ın basketleri ile başladı ama Beşiktaş Allman ile cevap vermekte gecikmiyor. 75-59

4.periyodun 3.cü dakikasında müsabakanın hakemlerinden Can Mavisu sakatlanarak soyunma odasına gitti. Beşiktaş kulüp doktorunun müdahalesi ile oyun alanına döndü. Son periyodun 5.ci dakikasına girdiğimizde günün başarılı isimlerinden Berk Uğurlu’dan bulduğu 3 sayılık basket ile fark tekrar 19 sayı oldu. 82-63

Galatasaray’ın basit top kaybından sonra Terry smacı geldi. Burada oyuncusuna faul yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunan Galatasaray antrenörü Yakup Sekizkök teknik faul alınca iyice oyun disiplininden koptu ve Beşiktaş skoru kontrol ederek rahat bir galibiyete imza attı. Son 2 dakika karşılıklı basketler ile geçti ve ilk maçın galibi Beşiktaş oldu. 91-75

Maçın anahtarı Beşiktaş’ın tempolu basketbolu ve kısa oyuncularından bulduğu isabetli atışlardı. Galatasaray uzun oyuncuları ile maça ortak olmaya çalışırken Cummings dışında kısa oyunculardan katkı gelmeyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Serinin 2.maçı Pazar günü Galatasaray’ın ev sahipliği ile devam edecek. 3 galibiyete ulaşan takım bir üst tura çıkacak.

Ufuk Akyüz