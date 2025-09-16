Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın yanı sıra idari ve teknik ekiple birlikte TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Konya Milletvekili Ünal Karaman kabulde yer alan diğer isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularımıza kol saati hediye ederken, Milli Sporcularımız, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Milli Takım forması takdim etti.

Görüşmede Türk Basketboluna duyduğu güveni de dile getiren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takımımızın 2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağını dile getirdi.