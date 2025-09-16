Oscar ödüllü efsane Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti

Cumcuma’nın aktardığına göre, Hollywood’un altın çağının en parlak yüzlerinden biri olan Robert Redford, 16 Eylül 2025’te Utah’taki Sundance’taki evinde hayata gözlerini yumdu. Halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, Redford’un “çok sevdiği dağların arasında, sevdikleriyle çevrili biçimde huzur içinde öldüğünü” açıkladı. Ailesi, bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.

Robert Redford dikkat çeken kariyeri

1936’da Santa Monica’da dünyaya gelen Redford, genç yaşta sanat tutkusunun peşine düşerek New York’ta tiyatro eğitimi aldı. 1963’te Neil Simon’ın “Barefoot in the Park” adlı oyunuyla Broadway sahnesine çıktı ve yıldızı parladı.

1969’da Paul Newman ile birlikte rol aldığı “Butch Cassidy and the Sundance Kid” filmiyle uluslararası şöhrete kavuştu. Ardından “Jeremiah Johnson”, “The Way We Were”, “The Great Gatsby” ve “All the President’s Men” gibi yapımlarla 1970’lerin en çok aranan oyuncuları arasına girdi. 1980’de çektiği “Ordinary People” ile yönetmenliğe adım attı ve Oscar kazandı.

Sundance ruhu ve çevre mücadelesi

Redford’un sinema tutkusunu yalnızca kamera önünde değil, kamera arkasında da sürdürmesi onu farklı kıldı. 1981’de kurduğu Sundance Institute ile genç ve cesur sinemacıları destekledi; bu girişim daha sonra dünyanın en önemli bağımsız film etkinliklerinden biri olan Sundance Film Festival’e dönüştü.

Doğaya olan sevgisi de onun kimliğinin ayrılmaz bir parçasıydı. 1961’de yerleştiği Utah’ta doğayı korumak için yıllarca mücadele etti; bölgedeki ekosistemin korunması için yürütülen birçok kampanyaya öncülük etti.

Sarsılmaz bir tutku

Yaşı ilerledikçe temposunu düşürmeyen Redford, 2017’de Jane Fonda ile “Our Souls at Night” filminde, 2018’de ise “The Old Man & the Gun”da izleyiciyle buluştu. Emeklilikle ilgili sorulara ise her zaman aynı yanıtı veriyordu: “Durmak değil, üretmeye devam etmek istiyorum.”

Hollywood’un parlak yüzü olmasına rağmen bağımsız sinemaya ve çevre savunusuna adadığı hayatıyla tanınan Robert Redford, ardında yalnızca filmler değil, ilham veren bir miras bırakarak hayata veda etti.

