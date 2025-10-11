A Milli Takım, Bulgaristan’da coştu

A Milli Takımı Arda Güler ve Kenan Yıldız sırtladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 3. maçında Bulgaristan deplasmanında 6-1 kazanarak gol şov yaptı. 8. dakikada Orkun Kökçü ile bir topu direkten dönen Millilerimiz, 11 dakikada öne geçti. Hakan Çalhanoğlu ile verkaç yapan Arda Güler, sağ çaprazdan topu yerden köşeye gönderdi: 0-1. Ev sahibi Bulgaristan 13. dakikada eşitliği yakaladı. Kiril Despodov’un sağdan ortasında Radoslav Kirilov’un şutu savunmadan Zeki Çelik’e çarparak yön değiştirdi ve Uğurcan Çakır’ı yanılttı. 49. dakikada Popov, Kenan Yıldız’ın baskısı üzerine sert bir şekilde topu kendi kalecisi Mitov’un üzerinden ağlara gönderdi: Millilerimizde, 52. dakikada Arda Güler’in asistinde Kenan Yıldız, skoru bir anda 3-1 yaptı. 56’da ceza sahasının sol çaprazında rakibinden sıyrılan Kenan Yıldız, çaprazdan nefis bir şutla kendisinin ikinci, A Milli Takımımızın dördüncü golünü attı: 4-1. Maçın 66. dakikasında Arda Güler’in kullandığı korner atışında Zeki Çelik sert bir kafayla millilerimizin beşinci golünü kaydetti. 69’da Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Eintracht Frankfurtlu Can Uzun 5. kez milli takım formasını giydi. 90+3’te İrfan Can Kahveci skoru belirledi: 6-1. E Grubu’nda, 7 Eylül’de milli takımımızı 6-0 mağlup eden İspanya, Gürcistan’ı 29. dakikada Yeremi Pino ve 64’te Oyarzabal’ın golleriyle 2-0 yenerken 24’te Ferran Torres ile bir de penaltı kaçırdı. A Milli Takımımız, 14 Ekim’de gruptaki dördüncü maçını Gürcistan ile Kocaeli’de saat 21.45’te oynayacak.

1-6

BULGARİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Vasil Levski

HAKEMLER: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida, Andre Narciso (VAR) (Portekiz)

GOLLER: Kirilov (Dk. 13) / Arda Güler (Dk. 11), Popov (Dk. 49 k.k), Kenan Yıldız (Dk. 52 ve 56), Zeki Çelik (Dk. 66), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+3)

SARI KARTLAR: Bozhinov, Kirilov / Oğuz Aydın

BULGARİSTAN: Mitov – Popov (Dk. 64 Turitsov), Hristov, Bozhinov, Petrov – Marin Petkov (Dk. 65 Dimitrov), Stoyanov, Kraev, Kirilov (Dk. 73 Lukas Petkov) – Chochev (Dk. 72 Krastev) – Despodov (Dk. 65 Minchev)

TÜRKİYE: Uğurcan – Zeki, Merih (Dk. 83 Samet Akaydın), Abdülkerim, Ferdi – Hakan Çalhanoğlu (Dk. 64 Salih Özcan), Orkun – Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 69 Can Uzun), Kenan Yıldız (Dk. 64 İrfan Can Kahveci) – Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Deniz Gül)