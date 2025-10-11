Lecornu: Fransa’yı sarsan siyasi krize son verilmelidir

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni hükümeti kurmakla yeniden görevlendirdiği Başbakan Sebastien Lecornu, görevi kabul ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lecornu, önceliğinin “ülkeye bütçe hazırlamak ve halkın günlük yaşamındaki sorunları çözmek” olduğunu belirtti.

Lecornu: Siyasi istikrarsızlığa son verilmeli

Ülkede aylardır devam eden siyasi belirsizliğe dikkat çeken Lecornu, “Fransızları çileden çıkaran bu siyasi krize ve Fransa’nın imajına ve çıkarlarına zarar veren bu istikrarsızlığa bir son verilmelidir” ifadelerini kullandı. Başbakan, yeni dönemde hükümetin “uzlaşma ve çözüm” odaklı hareket edeceğini söyledi.

“Bütçe hazırlığı ve reform zorunluluk”

Yeni dönemde öncelikli hedefin kamu maliyesini düzeltmek olduğunu belirten Lecornu, bu adımın “ülkenin geleceği ve egemenliği açısından bir zorunluluk” olduğunu vurguladı. “Hiç kimse bu gereklilikten kaçınamaz” diyen Başbakan, parlamentodaki tüm partilerle açık istişarelerin süreceğini ifade etti.

Yeni kabinede 2027 şartı

Lecornu, oluşturulacak yeni kabinenin yenilenmeyi ve yetkinlik çeşitliliğini yansıtacağını belirterek, bakanların 2027 başkanlık seçimlerinde aday olmama taahhüdü vereceğini açıkladı. “Bu görevi başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” diyen Başbakan, Fransa’da uzun süredir devam eden siyasi gerilimi sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

