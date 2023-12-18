Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi’nin ByLock Belgelerini Açıkladı

Ahmet Çakar belge açıkladı: Mehmet Büyükekşi iki telefonuyla da ByLock’a girmiş

Eski hakem ve Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcularından Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi hakkında belge yayınladı.

Çakar, geçmişte mahkemelik olduğu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ByLock’tan yargılandığı belge olduğunu öne sürdüğü bir doküman yayımladı.

Beyaz Tv’de ekrana gelen Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi’nin 2 ayrı telefonundan ByLock kullandığını ve 55 kez uygulamaya giriş yapıldığının tespit edildiğini önü sürdü.

Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Büyükekşi 2 telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Sen bir yalancısın. Sana ait 0530 ve 0532 ile başlayan 2 telefonunda da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock tespit edilmiş.

Mehmet Büyükekşi’nin yalanının içerisinde 250 kişinin kanı var. Ben karımı aramıyorum 1 ayda 55 defa be… Mehmet Büyükekşi’nin yarın sabahtan itibaren Riva’ya girişi yasaklanmalıdır”

Ahmet Çakar’ın açıkladığı evrakta şunlar yazıyor;

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bilgi ve görgüsü tespit edilen Muhittin Erkan Tibin adlı şahsın örgüt yapılanmasına ilişkin beyan ve açıklamalarında bir kısım kişiler yanında şüpheli Mehmet Büyükekşi hakkına da beyanlarda bulunması üzerine evrakın Yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı,

Şüpheli Mehmet Büyükekşi’nin kullanımında bulunan 532….. nolu GSM hattı üzerinden 35683305268028 IMEI nolu cihaz ile ilk kez 06/09/2014 tarihinde Bylock kriptografik iletişim sistemini kullandığınınve 3 farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığının tespiti üzerine tahkikat derinleştirildiği,

Şüpheli Mehmet Büyükekşi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması ile irtibatlı olmadığını, kullanımındaki hattın yoğunlukla başkanı olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlığında özel kalem görevi yapan şüpheli Fahrettin İnce’nin iş akdinin 01/05/2017 tarihinde sona erdirildiğini, 530… Nolu GSM hattını kullandığını beyan ettiği,

Şüpheli Mehmet Büyükekşi’nin bu beyanı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/1141135 sayılı soruşturması kapsamında iletilen kriptografik iletişim sistemini kullanan kişilere ilişkin liste incelendiğinde de şüpheli Fahrettin İnce’nin Türkiye İhracatçılar Birliği başkanlığının kullanımına tahsis ettiği 0530… nolu GSM hattı üzerinden 3575040513038401 IMEI nolu cihaz ile ilk kez 12/09/2014 tarihinde Bylock kriptografik iletişim sistemini kullandığının ve 6 farklı tarihte toplam 55 kez erişim sağladığının tespit edilmesi üzerine tahkikata devam edildiği,

Şüpheli Mehmet Büyükekşi 09/11/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığında bir dönem özel kalem müdürü olarak çalışan diğer şüpheli Fahrettin İnce’nin kullanmış olduğu dijitalleri incelenmek üzere teslim etmesi üzerine, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11/01/2018 tarihli tahkikat evrağının incelenmesinde teslim edilen dijitallerin üzerinde yapılan çalışmalarda soruşturmaya konu herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığına dair bulgulara erişildiğinin tespit edilmek suretiyle tahkikak devam edilmekte iken,,

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