Fatih Altaylı: Doğu Akdeniz’i Neden Hediye Ettiniz?

Türkiye Doğu Akdeniz’den neden çekildi? Fatih Altaylı “Doğu Akdeniz’den niye vazgeçtiniz!” başlıklı yazısında çarpıcı saptamalar yaptı.

“Sizler için gerçekten üzülüyorum. Yazık size yaa! Çok yazık. Zannederim dünyada hiçbir ülkede, hiçbir millet bu kadar “kandırılmıyordur”, hiçbir milletin gözünün içine baka baka bu kadar yalan söylenmiyordur” ifadeleriyle yazısına başlayan Fatih Altaylı Doğu Akdeniz hakkında şöyle devam etti:

“Ve hiçbir millet kendisine söylenen açık seçik yalanlara karşı bu kadar tepkisiz kalmıyor, yalanları bu kadar kolay kabullenmiyordur. Hatırlıyorsunuz değil mi, birkaç yıl önce Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti ile anlaşan pek çok Batılı petrol firması ve Körfez’deki Müslüman “dostlarımız” hep birlikte doğalgaz arıyorlardı.

Biz ise bu duruma öfkeliydik. Kıbrıs’ta Türklerin de hakları vardı ve bu bölgede Türkiye’nin de egemenlik alanları bulunuyordu. Doğu Akdeniz doğalgazının Kıbrıs Rumları ve yabancılar arasında paylaşılmasına sessiz kalamazdık, çırak çıkamazdık.”

O dönemde Türk donanmasının Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi yaptığını hatırlatan Altaylı, “Hatta o arada son derece yerli ve milli “Mavi Vatan” konseptine sarılmıştık. Libya’da desteklediğimiz yönetim ile anlaşarak Akdeniz’de geniş bir egemenlik sahasına sahip olmuştuk. Doğu Akdeniz’de bizsiz adım atılamaz, değil petrol ya da doğalgaz kuyusu, iğne ile delik dahi açılamazdı. İktidarımız kahramanlık türküleri söylüyor, peş peşe satın aldığımız sismik araştırma ve sondaj gemileri Akdeniz’de dolaşıyordu” diye yazdı.

Fatih Altaylı Doğu Akdeniz ile ilgili yazısında Türkiye’nin zamanla bölgeden çekilmeye başladığını belirterek “Donanmamızın kahramanlık hikayeleri duyulmaz oldu. Ardından sismik araştırma gemilerimiz Antalya limanına çekildi. Doğu Akdeniz doğalgazı, Libya ve Mavi Vatan meseleleri unutuldu gitti. Tam o sırada Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu haberi çıktı. Ardından Gabar’dan petrol fışkırdı. Ve uzunca bir zamandır Doğu Akdeniz’in esamisi okunmuyor memleketimizde.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Doğu Akdeniz yazısını şöyle noktaladı:

“Birkaç yıl öncenin en önemli meselesi, en milli mevzuu unutuldu gitti. Ne bir sismik gemimiz var bölgede, ne bir sondaj. Terk ettik bölgeyi. Peki Doğu Akdeniz’de doğalgaz mı bitti!

Yooo. Sadece geçen yıl içinde Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve İsrail yaklaşık 300 milyar metreküp “yeni” ve “çıkarılabilir” rezerv keşfettiler. Bu yıl Mısır 3, Eni ve Katar Lübnan sahasında 1, Kıbrıs ve İsrail birer yeni sondaja başladılar.

Şu anda herkes Doğu Akdeniz’de… Bir biz yokuz. Ne de olsa Karadeniz’de günde 10 milyon metreküp çıkaracağız. Herhalde o bize yetecek. Doğu Akdeniz’dekiler hediyemiz olsun.

İyi de o zaman niye bize yıllarca palavradan kahramanlık türküleri söylediniz?

Kim rica ya da emretti de, Doğu Akdeniz’i İsrail, Kıbrıslı Rumlar ve Mısır’a hediye ettiniz?”

Fatih Altaylı İçki Yasağını Savundu! “Oralarda da Yasak”

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