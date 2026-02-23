Aral Şimşir’den 5 yıldızlık performans

Aral Şimşir, Türkiye’nin yeni yıldızı

Danimarka Ligi’nde 5. sırada yer alan Midtjylland’da en dikkat çeken isim Türk oyuncu Aral Şimşir.

Danimarka Ligi’nde lider Aarhus’un iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Midtjylland, Silkeborg deplasmanında 4-0 kazandı.

Aral Şimşir, 75 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

23 yaşındaki hücum kanat oyuncusu bu sezon 39 resmi karşılaşmada 11 gol, 18 asistle takımı sırtlıyor.

Sivaslı olduğu için 58 numaralı formayı giyen Aral’ın piyasa değeri 6 milyon Euro olarak görünse de Avrupa devleri başarılı futbolcu için bu rakamların çok üzerini gözden çıkarmış durumda.

A Milli Takım‘ın Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve İspanya’yla oynadığı maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Midtjylland’ın yıldız futbolcusu Aral alt adalesindeki sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmış ve maçlarda forma giyememişti.

Aral’dan muhteşem performans – Video