Türk futbolunun yeni cevheri Aral Şimşir

Aral Şimşir, Avrupa’da yakın takipte

Aral Şimşir, UEFA Avrupa Ligi ve Danimarka Ligi’nde yıldız gibi parlıyor. 23 yaşındaki Türk futbolcu, altyapısından çıktığı Midtjylland’ta bu sezon 20 maçta 5 gol, 10 asistle ön plana çıktı. Buna karşın Aral Şimşir, şu ana kadar A Milli Futbol Takımı’nda forma şansı bulamadı. Aral ile birlikte Danimarka ekibinde yıldızı parlayan bir diğer oyuncu 21 karşılaşmada 14 gol, 3 asistle oynayan Franculino Dju. 21 yaşındaki Gine Bissau’lu futbolcu, Benfica altyapısından bedelsiz gelirken şu andaki mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro. Franculino’nun golleri, Aral Şimşir’in asistleriyle beslediği Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta sonunda 9 puanla, Braga ve Lyon’un averajla önünde lider durumda bulunuyor. Midtjylland, 22 hafta sürecek Danimarka Ligi’nde ise 11 hafta sonunda Aarhus’un iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.