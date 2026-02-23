Kayıp Çinli iş insanı İstanbul’da tarlada gömülü bulundu!

İstanbul’da 24 Ocak 2026’da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang, İstanbul Arnavutköy’den ölü olarak bulundu. 38 yaşındaki Wang’ın cesedi, Baklalı Mahallesi’nde bir tarlada el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlanmış şekilde toprağa gömülü halde bulundu. Olayın gasp amacıyla işlendiği değerlendirilirken, dosya uluslararası boyuta taşındı.

GPS sinyali tarlayı işaret etti

Edinilen bilgilere göre, Yong Wang’ın avukatı 24 Ocak’ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Wang’ın kullandığı aracın GPRS/GPS sinyallerini mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemede aracın son olarak Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde bir tarlada sinyal verdiği belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Tarlada yapılan incelemelerde kazma ve kürekler bulundu. Detaylı kazı çalışmasının ardından Wang’ın cesedi toprağa gömülü halde ortaya çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, iş insanının el, ayak ve ağzının koli bandıyla bağlandığı tespit edildi.

Gasp amacıyla öldürüldüğü belirlendi

Yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü değerlendirildi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın, 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

Olay yeri havadan görüntülendi

Öte yandan iş insanının bulunduğu arazi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde tarla ortasındaki kazı izleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

Uluslararası boyut kazanan dosyada, Interpol tarafından aranan 10 şüphelinin Çin hükümeti tarafından yakalandığı bildirildi.



