Bayern Münih, Bundesliga’da 33. kez şampiyon oldu

Almanya Bundesliga’da sezonun bitimine iki hafta kala şampiyon belli oldu. Bayer Leverkusen’in deplasmanda Freiburg’la 2-2 berabere kalmasının ardından Bayern Münih, 2024/25 sezonunun şampiyonu oldu.

Şampiyon Bayern Münih

Bavyera temsilcisi, böylece Bundesliga tarihindeki 33. şampiyonluğuna ulaştı ve rekorunu daha da ileri taşıdı. Geçtiğimiz sezonu kupa kazanamadan kapatan Bayern Münih, yeni teknik direktörü Vincent Kompany yönetiminde hızlı bir toparlanma yaşadı. 32 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alan Münih ekibi, toplamda 93 golle ligin en çok gol atan takımı oldu.

RB Leipzig ile 3-3 berabere kaldıkları hafta sonunun ardından Leverkusen’in Freiburg karşısında puan kaybetmesi, Bayern’in zirvedeki yerini matematiksel olarak da garantilemesini sağladı. Freiburg karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+3’te bulduğu golle beraberliği kurtaran Leverkusen, şampiyonluk şansını tamamen yitirdi.

Bu şampiyonluk, İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı Harry Kane’in kariyerindeki ilk büyük lig kupası oldu. Ayrıca Thomas Müller de 13. kez Bundesliga şampiyonu olarak bu alandaki rekorunu genişletti. Sezon sonunda Bayern ile yollarını ayırması beklenen Müller için bu şampiyonluk kariyerinin son lig zaferi olabilir.

Bayern Münih, 33. hafta maçında Borussia Mönchengladbach’ı sahasında konuk edecek. 17 Mayıs’ta Hoffenheim deplasmanında sezonu noktalayacak olan Bavyera ekibi, şampiyonluk kupasını da bu karşılaşmanın ardından resmen alacak.

