İran: İsrail’e yönelik operasyon tamamlandı

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İsrail’e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İran’a karşı “ezici saldırı” çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail’e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

İran’dan İsrail’e saldırı

Bakıri, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok.” dedi.

Tel Aviv yönetiminin, İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran’a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail’e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail’e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

İran’a karşı “ezici saldırı” çağrısı

İsrail’in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından “ezici saldırı” çağrısı yaptı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı “ezici” saldırı düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail’in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran’ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail’e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nde İsrail bağlantılı ticari gemiye el koymasının ardından sert bir açıklama yaptı.

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