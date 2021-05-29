Ceferin’nin Süper Lig saldırısı sürüyor: “Juve, Real ve Barcelona ile diyalog yok”

Bir süredir tartışma konusu olan Süper Lig ile ilgili konuşan UEFA Başkanı Ceferin. ” Projenin doğuşunu öğrendiğimde çok hayal kırıklığına uğradım. Bu bazı kulüpler tarafından yürütülen bir komplodur. Ama aynı zamanda iyi oldu çünkü Avrupa futbolunu netleştirmemize izin verdi. Stresli bir durumdu ama sonunda işler eski yerine döndü .

“Barcelona, ​​​​Juventus ve Real Madrid hakkında disiplin soruşturması açtık onların tutumları şok edici ve kabul edilemez.” dedi.

FIFA’nın 2 yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi konusunu gündeme alması üzerine Aleksander Ceferin, böyle bir uygulamanın mantıksız olacağını söyledi.

‘AVRUPA ÜLKELERİ YER ALMAYACAK’

Portekiz basınına konuşan Ceferin, “Bu fikir çok mantıksız. Böyle bir şey olması imkansız. 2028’de bir Dünya Kupası olursa, Avrupa ülkeleri yer almayacak. Güney Amerikalılar, Copa America’ya sahip, Avrupa Şampiyonası da var. Neden Dünya Kupası oynansın? Bu inanılmaz derecede mantıksız bir fikir” dedi.

‘PLANLAMAK İMKANSIZ’

Ceferin sözlerini, “Bunu planlamak imkansız. Oyuncular sürekli maç oynayamaz. Sakatlıkların da önüne geçmek gerekiyor” ifadeleriyle tamamladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtmişti.