Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea’nin karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finali nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Portekiz’in Porto şehrinde oynanan ve 14 bin kişinin tribünden izlediği mücadeleyi Chelsea 1-0 kazanmayı başardı ve Londra temsilcisi ikinci kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Maçtaki tek gol 42. dakikada Kai Havertz’ten gelirken, Alman futbolcu kariyerindeki 12. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu. Manchester City’de Kevin de Bruyne, Chelsea’de Thiago Silva sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Manchester City formasıyla son maçına çıkan Sergio Aguero, son 10 dakikada şans bulabildi.

Dragao Stadı’ndaki maçı kazanarak şampiyon olan Chelsea, 2012’den sonra ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürerek, Devler Ligi’ni iki veya daha fazla kazanan 13. takım oldu. Manchester City ise, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele etti.

Geçtiğimiz sezon 102 milyon euro olan büyük bir transfer ücretiyle Bayer Leverkusen’den transfer edilen, Chelsea’nin galibiyet golünün kahramanı Kai Havertz maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun için uzun süre bekledim. Bu an için 15 yıl bekledim ve şimdi yaşıyorum” dedi.

Manchester City-Chelsea Şampiyonlar Ligi final maçında başarılı bir performans sergileyen Kante, Şampiyonlar Ligi Finali’nin en iyi oyuncusu seçildi.

Kariyerinin son 5 yılında 6 kupa birden kazanan Kante, dün akşam oynanan maçın en iyi oyuncusu seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, sosyal medyadan paylaştıkları bir gönderi ile Kante’yi tebrik etti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın ardından, “Bu sonucu aldığımız için büyük onur duyuyoruz ama bunu beraber başardık. Her şeyden önce mücadeleci ruhum var ama özellikle takım halinde mücadele etmemiz her şeyden önemli. En önemlisi beraberlik” açıklamalarında bulunmuştu.

🥇 N'Golo Kanté wins Player of the Week for his immense #UCLfinal display! 👏👏👏#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QpFNDwkTzG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2021