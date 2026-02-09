Erman Toroğlu’na yurtdışı yasağı!

Erman Toroğlu’ndan çok ağır ithamlar

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, dün Sözcü TV’de Spor Müdürü Yasin Yıldırım ile katıldığı programda çok çarpıcı iddialar dile getirmişti.

Toroğlu: “Dursun Özbek, federasyon başkanı ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum doğru mu bilmiyorum, Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor’ demişti.

Bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Toroğlu hakkında, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Toroğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

Eski hakem ve spor yorumcusu, savcıya hitaben “Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı’na ve Futbol Federasyonu Başkanı’na sorun” dedi.

Toroğlu’ndan bomba gibi sözler – Video