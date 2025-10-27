Erman Toroğlu: Tutuklayın bunları!

Erman Toroğlu açtı ağzını, yumdu gözünü

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu‘nun çok sayıda hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından eski hakem Erman Toroğlu, Ekol Sports’ta çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Toroğlu’nun açıklamaları: Hacıosmanoğlu federasyonunu tebrik ediyorum! Hakemlikte İngiliz sistemini değil, ABD sistemini istiyordum! İngiliz sistemi bir binayı onarır, ABD sistemi ise yıkıp yapar! Hakemlerin yurt dışı bahis bağlantıları da vardır. Türkiye’de hakem ahlaksızlığı vardır. Bir hakem çıkıyor ve MHK Başkanı’na ‘Bende bütün VAR kayıtlar mevcut’ diyor. Şöyle düşünün, devletten birine ‘MİT’in bütün kayıtları var’ diyorum! Hemen tutuklanmam lazım! Böyle bir şey bu! Bu işi kökünden temizlemek lazımdı, Hacıosmanoğlu ile konuştum ve bunları anlattım. Hasan Doğan yapmaya çalıştı rahmetli oldu. Beni dinledi, nasıl yapılacağını anlattım. Çünkü bunlar mart kedisi gibi, bunları kovarsınız ve bunlara birileri sahip çıkar! Büyük kulüplerden bunlara sahip çıkanlar var! Adamı atıyorsun, adam bacadan giriyor, mahkemeye veriyor seni… Bu işte para yok ki, neden mahkemeye veriyorsun? Bu iş için veriyorlar! O kadar aptallar ki, kendi hesaplarıyla bahis oynamışlar! Bari arkadaşının üzerinden oyna aptal herif! Yıllarca öyle kararlar var ki, hata değil kasıt! O maçı satması demek! O maçı birine vermesi demek! Bunu yapanlar yalnız maç satmazlar, ailelerini bile satarlar! Hakemler yerli olabilir ama VAR konusunda bu sene kesinlikle yabancı olmalı! Tüm Süper Lig maçları! İsmi geçen hakemlerin hepsini açığa alacaksın! Korkmayacaksınız kardeşim! Alayı hakemlik yapma ne olur! En iyilerini görüyorsunuz işte sahada! Kaç hakem kalırsa kalsın, kalan sağlar bizimdir. Yıllarca hakemlik kokuşmuştu, hakem mafyası vardı! Baba ve oğullar… Subay ve astsubayların hakem olmasını ben bitirdim! Bunların kökünü kurutamadık! Beş tane federasyon başkanı bana MHK başkanlığı teklif etti, ilk defa söylüyorum! Buna Hacıosmanoğlu da dahil, ilk kez söylüyorum! “Başkan yapmam çünkü oradaki yetki çok az” dedim. TFF Başkanı olsam, Hacıosmanoğlu’nun yaptığını yapardım. İlk defa bir TFF Başkanı bunu yapıyor, bunun arkasından öyle güçler çıkacak ki, küçük dilinizi yutacaksınız! Bu hakemlerin tutuklanması lazım! Bunlar tutuklandıkları an, diğer arkadaşlarını da açıklayacaklar! ‘O da yaptı, bu da yaptı’ diyecekler!