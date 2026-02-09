Noam Chomsky’nin eşinden Jeffrey Epstein dosyasıyla ilgili özür

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Jeffrey Epstein’ın geçmişte temas kurduğu isimlere yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu isimler arasında yer alan 97 yaşındaki dilbilimci ve filozof Noam Chomsky ile eşi Valeria Chomsky, Epstein ile kurdukları ilişkinin ardından yaşadıkları sürece dair kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Epstein’ın kendilerini yanılttığı ve geçmişinin yeterince araştırılmamasının “büyük bir hata” olduğu vurgulandı.

Noam Chomsky’nin eşi: Geçmişini araştırmamak büyük bir hataydı

Valeria Chomsky yaptığı uzun açıklamada Epstein’ın kendilerini aldattığını belirterek, “Geçmişini yeterince araştırmamak büyük bir hataydı ve bu muhakeme eksikliği için ikimiz adına özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Chomsky’nin 2023 yılında ağır bir felç geçirdiğini hatırlatan Valeria Chomsky, eşinin de aynı pişmanlığı dile getirdiğini aktardı. Epstein’ın dışarıdan yardımsever bir dost gibi göründüğünü ancak gerçekte suç içeren ve insanlık dışı bir yaşam sürdüğünü sonradan fark ettiklerini söyledi.

Epstein’ın tavsiye istediği mesaj ortaya çıktı

2019 yılında Epstein hakkındaki suçlamalar gündeme geldiğinde, Epstein’ın Chomsky’den kamuoyuna nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda görüş istediği de belgelerde yer aldı.

Noam Chomsky’nin Epstein’a gönderdiği bir mesajda, medyaya yanıt vermemenin en doğru yol olabileceğini belirttiği ve basındaki eleştirilerin kamuoyunda yeni saldırılara zemin hazırlayabileceğini ifade ettiği görüldü.

Valeria Chomsky, bu mesajın bağlamından koparılarak yorumlanmaması gerektiğini savundu. Epstein’ın kendisini haksız yere hedef alınan biri olarak tanıttığını ve Chomsky’nin bu anlatıya iyi niyetle inandığını söyledi.

Epstein’ın ilişki kurma yöntemine dikkat çekti

Valeria Chomsky, Epstein’ın bilim ve akademiye ilgi duyan bir hayırsever gibi davranarak Chomsky ile iletişim kurduğunu belirtti. Epstein’ın hediyeler gönderdiğini, akademik toplantılar ve görüşmeler organize ettiğini ve zamanla güven kazandığını ifade etti.

Çiftin New York ve Paris’te Epstein’ın davetlerine katıldığını, New Mexico’daki çiftliğinde yemek yediklerini ancak Epstein’ın adasına hiç gitmediklerini ve orada yaşananlardan haberdar olmadıklarını söyledi.

Mali ilişkilerle ilgili açıklama

Valeria Chomsky, Epstein ile iki finansal temas olduğunu da doğruladı. Buna göre Epstein, Chomsky’nin hazırladığı bir dilbilimsel çalışma kapsamında 20 bin dolarlık bir çek gönderdi. Ayrıca emeklilik fonlarında ortaya çıkan bir sorunun çözülmesine yardımcı olarak yaklaşık 270 bin doların geri alınmasına destek verdi.

Epstein’ın bu yardımları muhtemelen daha yakın ilişki kurmak amacıyla yaptığını belirten Valeria Chomsky, Epstein’ın aile hesaplarına veya yatırımlarına erişimi olmadığını vurguladı.

Epstein’ın bağlantıları yeniden tartışılıyor

Jeffrey Epstein’ın 2008 yılında reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek suçundan hüküm giydiği ve 2019 yılında yeniden tutuklandıktan sonra cezaevinde yaşamını yitirdiği biliniyor. Son yayımlanan belgeler, Epstein ile iletişim halinde olan bazı tanınmış isimlerin yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine yol açtı.

