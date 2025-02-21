Sloven hakem Slavko Vincic uyuşturucu yıldızlarıyla neden birlikteydi?

Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Slavko Vincic Mart 2020’de Bosna’nın Bjelina kenti yakınlarındaki Suvo Polje’de bir çiftlikte bir çok kişiyle birlikte göz altına alınmıştı.

Slavko Vincic’in imdadına Alexander Ceferin ve arkadaşları yetişti

Slovenya futbolunun nüfuzlu yöneticileri Vladimir Šajn, Radenko Mijatović ve UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından, Slovenya’nın baskın medyasının da yardımıyla kısa sürede örtbas edildi.

Ama gerçek tamamen farklı. Yabancı istihbarat servislerindeki kaynaklarımız ve Europol, Interpol ve ABD DEA’daki mükemmel bağlantıları bize, Slavko Vinčič’in Balkan paralel suç mekanizmasının listesinde yer alan 800 Sloven vatandaşı ve şirketinden yalnızca biri olduğunu açıkladı.

Balkanların tamamından 4 bini aşkın kişinin geldiği söyleniyor. Eğer bütün bu bilgiler doğru çıkarsa, bu Slovenya ve Balkanlar’da yargı, savcılık ve polisin sonunun başlangıcı olacaktır.

Futbol, ​​enerji, gaz ve petrol dünyasında en çok suç işleme yöntemi kara para aklama oldu.

Slovenya futbol kulüplerinin Avrupa’daki başarıları ise oldukça istisnai. Geçmişte, bağımsız Slovenya’nın en başarılı futbol kulübü olan NK Maribor, Şampiyonlar Ligi’ne (iki kez) ve Avrupa Ligi’ne (üç veya dört kez) katılarak Slovenleri sevindirmişti.

Geçtiğimiz 2 sezon öncesi Prekmurje’nin gururu NK Mura da Konferans Avrupa Ligi’nde boy göstererek bu başarıya ortak oldu. Ayrıca Prekmurje ekibi, İngiliz futbol devi Tottenham’ı da mağlup etmeyi başardı.

Slovenya Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası’na (2000’de Belçika ve Hollanda’da) ve Dünya Futbol Şampiyonası’na (2002’de Güney Kore’de ve 2010’da Güney Afrika’da) iki kez katılarak en büyük başarısını elde etti.

Sloven futbol hakemleri

Bağımsız Slovenya’nın ilk uluslararası futbol hakemlerinden biri olan Drago Kos, daha sonra Avrupa futbol maçlarında uluslararası delege (hakem kontrolörü) olarak da görev yaptı. Slovenya halkı Damir Skomin’i en iyi futbol hakemi olarak anıyordu.

Çok çalışarak ve özveriyle profesyonel kariyerindeki en önemli maçlardan bazılarında hakemlik yaptı; bunlar arasında Şampiyonlar Ligi finali de yer alıyor.Şimdi Maribor hakemi Slavko Vincic futbol sahasında onun izinden gidiyor. Ancak Skomina’nın aksine, onun kariyeri Avrupa futbolunun elit hakemliğine yükselişinde çok sayıda kısa yoldan yararlandı.

Drago Kos da bunu biliyor. Hakemlik kalitesine kimse laf edemez, sahadaki işinin çoğunu doğru ve profesyonelce yapıyor. Ama ne yazık ki, bir de karanlık tarafı var ki, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin hem de Slovenya futbolunun babası Vlado Šajn tarafından destekleniyor.

Futbol hakemliği derneğinin uzun yıllar başkanlığını yürüten isim, uzun yıllardır Avrupa Futbol Federasyonu’nda hakemlik kuralları komitesi ve elit futbol hakem listelerinin oluşturulmasında etkili bir üye olarak yer alıyor.

Slavko Vinčič, Mart 2020’de olayın merkezinde buldu kendini.

O dönemde Bosna Bjelina Polis Departmanına bağlı polis memurları, Bjelina yakınlarındaki Suvo Polje’deki bir çiftlikte kırk kişiyi tutukladı. Operasyon, Slovenya ve Hırvat kolluk kuvvetlerinin yardımlarıyla gerçekleştirildi. Tutuklananların tamamı Europol, Interpol ve ABD DEA’nın yardımıyla aylarca izlendi.

Slavko Vincic, Balkan uyuşturucu partisinde kendini nasıl buldu?

Olayda Slavko Vincic’in yanı sıra Sırp kökenli Balkan yıldızı Tijana Ajfon da ön plana çıktı.

Balkan medya kuruluşlarından Starmo.ba’nın haberine göre, tutuklananların uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve fuhuştan şüphelenildiği mafya grubu olabileceği belirtildi. Tutuklanan şüpheliler arasında AB baş harfli bir Slovenya vatandaşının da bulunduğu belirtiliyor.

Haberin yayımlanmasının ertesi günü Vincic, Bosna gözaltından hızla serbest bırakıldı. Kendisi de Slovenya’daki çeşitli medya kuruluşlarına, kendisinin sadece bir mağdur olduğunu ve tanık olarak ifade verdiğini söyledi.

İş arkadaşlarıyla sadece içki içmek için orada buluştuğunu da söyledi. Ama bu, Slovenya cenneti için sadece bir başka saf masaldı.

Slavko Vincic, iş ortaklarıyla Bosna’nın Bjelina kenti yakınlarındaki bir bar veya meyhanede değil, davetliler dışında kimsenin girmesine izin verilmeyen gizli bir yerde buluştu.

Geçmişte Maribor, Dob ve gizli servislerden gelen kaynaklar onun olduğunu veya olduğunu doğruladılar. Aynı zamanda Balkanların meşhur mafya karteli Skaljari Çetesi iş çevreleriyle de bağlantıları bulunmaktadır.

Ancak tutuklama duyurulduktan sonra devreye NZS’nin şu anki başkanı Sajn ve Ceferin’in Balkan futbolunun baş sorumlusu Radenko Mijatovic girdi, hatta yabancı gizli servislerin edindiği bilgilere göre UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin bile dahil oldu.

Slavko Vincic’in gerçekten tüm bunlara dahil olduğunu doğrulayamıyoruz, ancak yakın zamanda Balkan suç hikayeleri konusunda en iyi uzmanlardan biri olan Srđan Nog’dan ilginç bir video ortaya çıktı.

Evet, internette onun hakkında itibarsızlaştırmayı ve onu tehlikeye atmayı amaçlayan birçok makale bulabilirsiniz, ancak Nogo, Domagoj Margetic, Milivoj Brkic, Irena Divkovic Milanovic, Đorđe Visekruna, Slobodan Vaskovic gibi en iyi Balkan araştırmacı gazetecilerinin saflarında yer almaktadır.

Srdan Nogo videolarından birinde Bjelina yakınlarındaki ünlü çiftlikle ilgili tüm gerçekleri, belgeleri ve delilleri ortaya koydu.

Oraya sadece Balkan suç çevrelerinin elitleri girebiliyordu; uyuşturucu, silah ve fuhuş kaçakçılığından elde ettikleri paralarla dolu çantalar taşıyorlardı.

Ünlü Balkan yıldızı Tijanaa Ajfon, Bjelina yakınlarındaki bir çiftlikte konuklara defalarca cinsel hizmetlerinde bulundu. Srdan Nogo’ya göre Slavko Vincic orada sadece bir kez bulunmadı. Aynı Tijanaa Ajfon gibi. Onun dışında Sırp kökenli bir diğer Balkan yıldızı Tamara Duric var.

Kendisi de Pink TV’deki bir programda bunu açıkça itiraf etmiş, Bjelina’daki erkek izleyicilerin “özel hayatlarında ki tercihlerinden” endişe duyduğunu söylemişti.