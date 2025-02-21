TFF: Galatasaray Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetecek

TFF resmen duyurdu Galatasaray Fenerbahçe maçı Slavko Vincic’in

TFF, Pazartesi günü RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic’in düdük çalacağını açıkladı. Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4’üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki Riva’da düzenlediği basın toplantısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurmuştu..

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yabancı hakem açıklaması şöyle olmuştu:

“Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir.

Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe ‘tamam’ dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından ‘salı günü divan toplantımız var çarşamba olup olmayacağını’ sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray’a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz.

“İSTİYORUZ Kİ KULÜPLERİMİZ GENÇLERE VE ÇOCUKLARA ÖRNEK OLSUN”

İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın.

Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık.

“ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞIR DAVRANMAKTIR”

Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız.”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Pazartesi günü oynanacak derbinin çocuklara örnek olması gerekiyor dediği maçın Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic açıklaması futbol dünyasında büyük çalkantılara yol açtı.

Ahmet Çakar: Maçı Vincic’in yönetmesi ahlaksızlıktır

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

“Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesi ahlaksızlıktır. Uyuşturucu ve pedofili seks partisinde Bosna polisi tarafından gözaltına alınmış ve akabinde Balkan ve Orta Avrupa mafya problemlerini çözen avukat UEFA Başkanı Ceferin tarafından kurtarılmış Sloven hakem Vincic’in derbi yönetmesi ahlaksızlıktır, yetersizliktir ve sevgili kardeşim İbrahim Hacıosmanoğlu için büyük bir zuldür. Hani dünyaya 500 yıl hakim olmuş Türk çocukları yönetecekti? Hani sen olduğun sürece yabancı hakem gelmeyecekti? Sevmedim bu işi, bu işte bir pislik var.” dedi.

Uyuşturucu ve pedofili seks partisinde Bosna polisi tarafından gözaltına alınmış ve akabinde Balkan ve Orta Avrupa mafya problemlerini çözen avukat UEFA Başkanı Ceferin tarafından kurtarılmış Sloven hakem Vincic’in derbi yönetmesi ahlaksızlıktır, yetersizliktir ve sevgili… — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) February 19, 2025

Slavko Vincic kimdir

25 Kasım 1979’da Maribor kentinde doğan Sloven hakem, Avrupa’nın elit kategorisindeki hakemlerinden biri.

Slovenya liginde ilk kez 25 Mayıs 2007 tarihinde bir maç yöneten Slovko Vincic, kariyerinde bugüne kadar 465 maç yönetti. Bu maçlarda 1937 kez sarı kartına başvurdu.

62 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkartırken, 45 kez de doğrudan kırmızı kartını gösterdi. 102 kez ise penaltı kararı verdi.

Vincic, UEFA turnuvalarında da çok sayıda kez görev aldı.

38 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 kez de UEFA Avrupa Ligi’nde maç yönetti.

2022 Dünya Kupası’nda da iki kez düdük çalan Vincic, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic ile birlikte Borussia Dortmund ve Real Madrid arasındaki 2024 Şampiyonlar Ligi Finalini idare etti.

2010 yılından beri uluslararası hakemlik yapan hakem, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalininde de görev aldı.

Slavko Vincic’İn Bosna-Hersek’te Tutuklanması (2020)

Mayıs 2020’de Bosna-Hersek’te polis, büyük bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bu baskında çok sayıda kişi tutuklandı ve olay yerinde yasa dışı silahlar ile uyuşturucu bulundu.

Sloven hakem Slavko Vincic, operasyonda yanlış zamanda yanlış yerde olduğu gerekçesiyle kısa süreliğine gözaltına alındı. Ancak, suç örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığı kanıtlanınca serbest bırakıldı.

Vincic, olayla tamamen tesadüfen ilişkilendirildiğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

Aleksander Ceferin ile İlişkisi

Aleksander Ceferin, geçmişte avukatlık yapmıştı ve spor hukukuyla ilgileniyordu. Ancak, 2011 yılında Slovenya Futbol Federasyonu başkanı olduktan sonra avukatlık yapmayı bıraktı.

2016’da UEFA başkanı olduktan sonra da hukuki meslekten tamamen uzaklaştı. Ceferin’in Vincic’in avukatı olduğuna dair bir çok söylenti çıktı. Ancak herhangi bir resmi kayıt veya kanıt bulunmamaktadır.

Slavko Vincic nasıl yakanmıştı

Slavko Vincic, yerel halk tarafından saha dışı etkinlikleriyle tanınıyor.

Sırp yıldız Tijana Ajfon’la “ilişki kurduğu” gerekçesiyle 2020 yılında tutuklanmıştı.

Vincic’in Mayıs 2020’de Sırp polisi tarafından 35 kişiyle birlikte yakalandığı ve bu kişilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu ve silah bulunduğu polis tarafından açıklanmıştı.

Slovak hakem sadece partide olduğu ve bulunan hiçbir nesne veya maddeyle ilgisinin olmadığı oraya tesadüfen geldiğini ve sadece bir iş toplantısı için davet edildiğini söyleyerek kendini savundu.

O dönem Sırp medyası, partiye katılan Sırp yıldız Tijana Ajfon’un da Bosna’ya yasadışı yollardan girmeye çalışırken sınırda tutuklandığını belirtmişti.

Ancak bir kaç saat sonra Tijana Ajfon’nun üç kızı bir partiye götürmek için yasadışı yollardan bir tekneyle Drina Nehri’nin ayırdığı sınırın karşı tarafına geçerek Bijeljina yakınlarında bir villa da yakalandıkları öğrenilmişti.

Skandal olarak manşetten verilen haberler de Tijana Ajfon lakabıyla tanınan yıldız Tijana Maksimovic, Bijeljina yakınlarında aralarında model Sofija Gacic’in de bulunduğu üç kızla birlikte tutuklandığını duyurmuştu.

Slovak hakem Vincic sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Sırp yıldız, fuhuş organize ettiğini itiraf etmesi üzerine bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baskında Sırp Jandarması ve Kriminal Polisi’nin Slovenya’dan gelen meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, 36 kişinin tutuklandığı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve silahın bulunduğu öğrenildi.

Polis, toplam ağırlığı yaklaşık 46 gram olan 14 paket kokain, dokuz parça tıbbi ilaç, dokuz tabanca, bir gaz tabancası, üç kurşun geçirmez yelek ve hafta sonu evinde ve arabalarda çeşitli para birimlerinde 20.000 KM’den (10.000 avro) fazla para buldu ve ele geçirilmişti.