Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı: 2025’te Pide Kaç TL Olacak?

Ramazan pidesi fiyat tarifesi belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı için İstanbul ve Ankara’daki pide fiyatlarını kamuoyuna duyurdu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, pidenin kaç gram olacağını ve fiyatlarının ne kadar artacağını merak ediyordu. Açıklanan yeni fiyatlar, geçtiğimiz yıla oranla belirgin bir artış gösterdi.

Ramazan Pidesi İstanbul ve Ankara’da Pide 20 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun belirlediği yeni tarife kapsamında İstanbul ve Ankara’da 250 gram pide 20 TL’den satılacak. Geçen yıl 15 TL olan fiyatın, bu yıl %33 oranında artırıldığı görülüyor.

Türkiye genelinde un, maya ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle pideye gelen zam kaçınılmaz olurken, bazı bölgelerde fiyatların daha da yüksek olacağı açıklandı.

Edirne’de Pide Fiyatları Daha Yüksek

Ramazan pidesi fiyat listesi illere göre farklılık gösterirken, Edirne’deki fiyatlar dikkat çekti. Edirne’de 300 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 30 TL olarak belirlendi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fiyat belirlenirken maliyetlerin göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Cingöz, “Pidelerin fiyatlandırılmasında günümüz ekonomik şartlarını değerlendirdik. Şu an için belirlenen fiyat sade pide içindir. Yumurtalı pide isteyenler ise fırına ek ücret ödeyerek yumurtalı versiyonunu yaptırabilecek” dedi.

Ramazan Boyunca Ekmeğe Zam Beklenmiyor

Edirne’de ekmek fiyatlarıyla ilgili bir zam planlanmadığı açıklandı. Kemal Cingöz, “Bakanlığa ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir başvurumuz olmadı. Şu an için ekmeğe zam gelmeyecek ancak önümüzdeki 2-3 ay içinde fiyat güncellenebilir” ifadelerini kullandı.

Edirne’de ekmeğe son dönemde zam yapılmaması nedeniyle, şu anda Türkiye’nin en ucuz ekmek satılan illerinden biri olduğu da belirtiliyor.

Fırıncılar ve Esnaflar Zamları Nasıl Değerlendiriyor?

Fırıncılar, pideye yapılan zamların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Artan üretim maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade eden esnaf, şu açıklamalarda bulundu:

• “Son dönemde un, maya ve enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu maliyetleri karşılamak için pidenin fiyatını yükseltmek zorunda kaldık.”

• “Fırıncılar olarak vatandaşın alım gücünü de düşünüyoruz. Bu nedenle belirlenen fiyatlar mümkün olduğunca makul tutulmaya çalışıldı.”

Vatandaşlar Fiyat Artışına Tepkili

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideye gelen zam, vatandaşların tepkisini çekti. Geçen yıl 15 TL olan pidenin 20 TL’ye yükselmesi birçok kişi için yüksek bir artış olarak görülüyor. Edirne’de ise 25-30 TL arasında değişen fiyatlar dikkat çekerken, bazı tüketiciler bu artışın fazla olduğunu ifade ediyor.

Fiyatlardaki yükselişe rağmen, geleneksel lezzeti sofralarından eksik etmeyeceklerini belirten vatandaşlar, Ramazan boyunca fırınlarda pidenin yoğun ilgi göreceğini düşünüyor.

Sonuç: 2025 Ramazan Pidesi Fiyatları Artış Gösterdi

Bu yıl ramazan pidesi fiyat tarifesinde ciddi bir artış yaşandı. İstanbul ve Ankara’da 250 gram pide 20 TL’ye, Edirne’de ise 300 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 30 TL’ye satılacak.

Uzmanlar, un ve enerji maliyetlerinin artmaya devam etmesi halinde, önümüzdeki dönemde ekmek fiyatlarının da güncellenebileceğini belirtiyor. Ancak şu an için Ramazan ayında ekmeğe zam yapılması beklenmiyor.

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte pide satışlarının artacağı tahmin edilirken, vatandaşlar bu yılki zamlarla birlikte daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaya hazırlanıyor