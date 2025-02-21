Teğmenler Orduya Dönüyor

Teğmenler Orduya Dönüyor , Emsal Karar Olabilir

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023 tarihinde yaşanan Atatürk fotoğrafı tartışmaları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden ikisi, açtıkları davalar sonucunda görevlerine iade edilme hakkı kazandı.

10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni sırasında, bir teğmenin üniformasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışmalar, teğmenler arasında gerginliğe yol açmıştı. Bu olayın ardından, Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenler ve onlara tepki gösterenler hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmış ve toplamda yedi teğmen TSK’dan ihraç edilmişti.

İhraç edilen teğmenlerden ikisi, hukuki mücadele başlatarak, ihraç kararlarının haksız olduğunu ve görevlerine iade edilmeleri gerektiğini savundu. İdari mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda, bu iki teğmenin görevlerine dönmelerine karar verdi. Mahkeme, ihraç kararlarının hukuka aykırı olduğuna ve teğmenlerin mesleklerine geri dönmeleri gerektiğine hükmetti.

Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer askeri personel için emsal teşkil edebilir. Özellikle, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek kılıçlı yemin eden ve bu nedenle TSK’dan ihraç edilen beş teğmen için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu teğmenler de benzer şekilde hukuki yollara başvurarak görevlerine iade edilmeyi talep edebilirler.

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