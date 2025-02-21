anket sonuçları, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik dikkat çeken veriler sundu. TEAM Araştırma tarafından yapılan çalışmaya göre, birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %37 ile ilk sırada yer alırken, CHP’nin olası adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın oy oranları kıyasıya bir rekabet içinde. İkinci tur senaryosunda ise İmamoğlu, Erdoğan’a karşı %57,2’ye %42,8 gibi net bir farkla önde görünüyor.

CHP Anket Sonuçlarına Göre Kazanıyor. İlk Turda Erdoğan Önde Ama Fark Azalıyor

Ankete göre, birinci turda çıkan sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti) – %37,0

Ekrem İmamoğlu (CHP) – %35,9

Mansur Yavaş (CHP) – %19,7

Bu veriler, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı yarışında en güçlü adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu gösterirken, Erdoğan’ın birinci turda önde olmasına rağmen farkın kapandığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Mansur Yavaş Bu Ankete Göre %20 Bandında Kalsa bile temsil ettiği kitlenin yani hükümete muhalif Milliyetçi Sağ Kitlenin edilmesinin ne kadar kritik olduğu ortaya çıkıyor.

İkinci Turda İmamoğlu Fark Atıyor

Anketin en dikkat çeken bölümü olası ikinci tur senaryosu oldu. Erdoğan ve İmamoğlu’nun yarıştığı senaryoda sonuçlar şöyle şekillendi:

Ekrem İmamoğlu – %57,2

Recep Tayyip Erdoğan – %42,8

Bu tablo, İmamoğlu’nun ikinci turda muhalefetin geniş kesimlerinden oy alarak Erdoğan karşısında ciddi bir üstünlük sağladığını gösteriyor. Özellikle muhalefet seçmeninin birleşmesi durumunda CHP’nin seçimleri kazanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor.

CHP İçin Kritik Adaylık Süreci

CHP anket sonuçları, partinin 2028 seçimleri için en güçlü adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ortaya koyuyor. Mansur Yavaş’ın beklenenin altında kalan oy oranı, CHP’nin aday belirleme sürecini doğrudan etkileyebilir.

Bu veriler, CHP’nin önümüzdeki süreçte nasıl.bir aday belirleme stratejisi izleyeceği konusunda önemli bir tartışma yaratırken, muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. 2028 seçimlerine giderken CHP’nin nasıl bir pozisyon alacağı ve muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşip birleşmeyeceği büyük bir önem taşıyor. 2023 Seçimlerine gidilirken benzer tartışmalar çok yapılmıştı.