Edin Dzeko, Almanya’da şov yapıyor

Geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan 39 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke formasıyla adeta tarih yazıyor

NationalTurk NL22/02/2026
Edin Dzeko, Schalke’yi sırtlıyor

Edin Dzeko, ara transferde gittiği Almanya 2. Ligi lideri Schalke’de inanılmaz performansını sürdürüyor.

17 Mart’ta 40 yaşına basacak Boşnak futbolcu, Schalke’nin Magdeburg’u 5-3 yendiği karşılaşmada yine sahnedeydi.

Bu mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Dzeko, Schalke’de 5 maçta 4 gol, 3 asistle inanılmaz bir performans yakaladı.

Deneyimli santrfor, galibiyet sevincini maç sonunda tribünlere çıkarak taraftarlarla birlikte yaşadı.

Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 99 karşılaşmaya çıkarken 46 gol, 18 asistle oynadı

Dzeko’nun Schalke ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Schalke’de forma giyen eski Beşiktaşlı Kenan Karaman da 22 maçta 10 gol, 3 asiste ulaştı.

Dzeko’dan son maçta şov – Video

