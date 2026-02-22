Edin Dzeko, Almanya’da şov yapıyor

Edin Dzeko, Schalke’yi sırtlıyor
Edin Dzeko, ara transferde gittiği Almanya 2. Ligi lideri Schalke’de inanılmaz performansını sürdürüyor.
17 Mart’ta 40 yaşına basacak Boşnak futbolcu, Schalke’nin Magdeburg’u 5-3 yendiği karşılaşmada yine sahnedeydi.
Bu mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Dzeko, Schalke’de 5 maçta 4 gol, 3 asistle inanılmaz bir performans yakaladı.
Deneyimli santrfor, galibiyet sevincini maç sonunda tribünlere çıkarak taraftarlarla birlikte yaşadı.
Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 99 karşılaşmaya çıkarken 46 gol, 18 asistle oynadı
Dzeko’nun Schalke ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu arada Schalke’de forma giyen eski Beşiktaşlı Kenan Karaman da 22 maçta 10 gol, 3 asiste ulaştı.