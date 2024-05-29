NationalTurk Hansi Flick’in transfer listesini açıklıyor

Xavi ve ekibinin tazminatları ile ilgili görüşmeler bitince Hansi Flick açıklanacak

Xavi, Pazar gecesi son maçına çıktı ve Barça, Sevilla’yı 2-1 mağlup etti. Görevden alınması resmi olarak onaylanmış olsa da, kıdem tazminatı paketi ve diğer ayrıntılar konusunda anlaşmaya varılması konusunu sürmesi resmi açıklamaları geciktirdi.

Xavi’nin menajeri Fernando Solanas ve avukatı, sözleşmelerinin bitimine bir yıl daha kalan eski teknik direktör ve ekibinin işine son verilmesi konusunda kulüple pazarlık yapıyor.

Xavi’nin ve ekibinin sözleşmesinin fesih maliyeti yaklaşık 15 milyon avro olacak. Bunun yarısı Xavi’nin diğer yarısı da teknik kadronun tazminatı olarak sözleşme maddelerinde bulunduğu öğrenildi.

Xavi’nin sözleşmesinde kalan yıldan feragat etmeyi kabul etmesini bekliyor.

Ancak yine de antrenör kadrosunun maaşlarını ödemek zorunda kalacaklar.

Bu durum ortadan kalktıktan sonra Barcelona, ​​Flick’in transferini resmen açıklanacak .

Hansi Flick’in yardımcıları Made in Germany

Altı aydır İspanyolca eğitimi alan Hansi Flick’in yardımcıları Bayern’de kaleci antrenörü olarak görev yapan ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan Toni Tapalovic ve Flick’in Alman milli takımındaki sağ kolu Marcus Sorg olacak.

Ter Stegen’in güvendiği kaleci antrenörü Jose Ramon de la Fuente, kalecileri eğitmeye devam edecek.

Hansi Flick gelecek sezon için kadroyu planlamak üzere sportif direktör Deco ile şimdiden çalışmaya başladı.

Xavi ile ana hatları çizilen spor planlaması Hansi Flick ile paylaşıldı. Xavi João Félix, Marcos Alonso ve Oriol Romeu’nun devamından yana değildi.

Şu ana kadar iyice anlaşıldığı gibi, yeni bir forvet en önemli hedef olarak görülürken, Barça da yeni bir sağ bek ve sol kanat oyuncusunun da alınması planlanıyor.

Kulübün mali durumuna göre güçlendirilen başka pozisyonlar da olabilir ama her alanı güçlendirmek için yöneticinin belirlediği hedefler zaten var.

Her ne kadar Alman futbolcunun kulübün mali durumunun farkında olduğundan büyük transferler istemesinin pek mümkün olmadığı öne sürülse de, ‘mütevazı’ istek listesinde bazı büyük isimler yer alıyor.

Flick mevcut kadrodan daha fazla potansiyel elde edebileceğine inanıyor ve şimdilik planlamada değişiklik talebinde bulunmadı ve Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Hector Fort gibi genç oyunculara devam etmeyi planlıyor.

Hansi Flick’in transfer listesi

Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Takviye edilemesi söz konusu olan savunma ve orta saha pozisyonu için çok yönelü özellikleri olan Joshua Kimmich Flick ve Barcelona için listenin başında.

Alman milli oyuncu, Bayern Münih’teki sözleşmesinin son yılına giriyor, Flick’in çok iyi tanıdığı bir oyuncu ve Katalanlara katılmaya açık. Ancak maaşı anlaşmaya engel teşkil edebilir .

Leroy Sane (Bayern Münih)

Flick , Kimmich’in yanı sıra, Bayern Münih ve Almanya milli takımının yıldızı Leroy Sane listedeki en önd eolan isimlerden. Leroy Sane Bavyeralılarla sözleşmesinin son yılına giriyor ve henüz yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılmadı.

Flick’in Leroy Sane transferini için gerekli olan girişimleri yapacağı gelen bilgiler arasıda.

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Ancak sol kanatta Athletic Bilbao’nun kanat oyuncusu Nico Williams Hansi Flick’in sürprizlerinden biri. Flick’in mutlak alınmasını istediği İspanyol oyuncuyla Barcelona kulüp başkanı Laporta’nın sözleşme için 60 milyon Euro’luk bir bütçeye bile çıkabileceği öğrenildi.

21 yaşındaki genç yıldız bu yıl ligi 5. sırada bitiren takımında 31 lig maçında 5 gol 12 asist ile oynadı. Nico Williams’ın yaşı dikkate alındığında kulüp için uzun vadeli iyi bir yatırım olacak.

Nico Williams Hansi Flick’in sürprizlerinden biri.

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Sağ bek pozisyonuna gelince, Joao Cancelo’nun Barcelona’da devam etmesi muhtemel görünüyor ancak Flick’in onun hakkında bazı şüpheleri var . Flick’in Bayer Leverkusen yıldızı Jeremie Frimpong bir seçenek olarak en başa yazdığı öğrenildi.

Amadou Onana (Everton)

Flick Kimmich’in Barcelona’ya transferinde olası bir aksilik olursa Everton’da ki Amadou Onana’yı bir seçenek olarak tercih ediyor. Belçikalı oyuncu Premier Lig’de itibar kazandı ve ciddi ilgi görüyor.

Onana’nın çok yüksek bir maliyete çıkması transferinde bir belirleyici olabilir.

Luis Diaz (Liverpool)

Liverpool’un kanat oyuncusu Luis Diaz da Barselona Hansi Flick’in gündeminde yer alıyor.

Ancak Kolombiyalı milli futbolcunun en az 75 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle elde edilmesi zor olacak ki bu, birden fazla büyük transfer olmadığı sürece Barça’nın karşılayabileceği ihitimali tüm transferlerle birlikte karar verilecek bir durum .

Dani Olmo (RB Leipzig)

Sol kanadı güçlendirmek için bir başka seçenek olan Dani Olmo, bir süredir Barcelona’nın radarında ve görünen o ki Flick de onun imzasını olumlu karşılıyor .

Hücumun her yerinde, hatta orta sahada görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu olan RB Leipzig’in yıldızının sözleşmesinde 60 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Mio Backhaus (Werder Bremen)

Mio Backhaus, muhtemelen Marc-Andre ter Stegen’in uzun vadeli halefi olarak Barça’nın gündeminde bulunuyor.

20 yaşındaki Backhaus, sezonu FC Volendam’da kiralık olarak geçirdi ve şimdi ana kulübü Werder Bremen’e geri dönecek. Yeni bir kalecinin acil bir öncelik olmamasına rağmen Alman genç eldiven transfer listesinde.

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Uzun süredir sol kanadı güçlendirmek için Barça’yla bağlantılı olan Kvaratskhelia’nın Flick tarafından da bir seçenek olarak görüldüğü gelen bilgiler arasında.

Ancak 2027’ye kadar sözleşmesi olan Gürcü futbolcunun büyük bir bonservis bedeli talep edileceği bekleniyor.

Khvicha Kvaratskhelia 2022/23 sezonu

Hansi Flick’in Beşiktaş’a geleceği iddiaları gündem olmuştu

Hansi Flick’in Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri sırasında adaylar içindeki Hasan Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Hansi Flick’le görüştüğünü Hansi Flick’in Ocakta geleceğini duyurmuştu.

“Barcelona’da Xavi’nin yerine Hansi Flick gidecek”

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, “Şimdi seçim bitti rahat rahat konuşabilirim” diyerek Hasan Arat ve yönetimine sert eleştirilerde bulunarak geçtiğimiz Aralık ayında yapılan söyleşide “Hansi Flick Barcelona’da Xavi’nin yerine gidecek” demişti.