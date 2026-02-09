Juventus ucuz kurtuldu

Juventus’un istikrarsız sezonu
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 17 Şubat’ta Galatasaray’a konuk olacak Juventus, evinde beklenmedik bir yenilgi aldı.
Siyah-beyazlılar, dördüncü sırada olduğu ligde, kendi sahasında Lazio ile 2-2 berabere kalarak lider Inter’in 12 puan gerisine düştü.
Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı konuk ekip 45. dakikada Pedro’nun golüyle öne geçti.
47’de Gustav Isaksen farkı ikiye yükseltti.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın 90 dakika formasını giydiği siyah-beyazlılar, 59’da Weston McKennie ile farkı bire indirdi.
90+6’da Pierre Kalulu skoru dengeledi: 2-2
24 haftada siyah-beyazlılar 46, Lazio 33 puana yükseldi.