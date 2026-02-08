Milano’da olimpiyat protestoları büyüdü: Sokaklar karıştı!

İtalya’nın Milano kentinde Kış Olimpiyatları gölgesinde başlayan protestolar, hafta sonu şiddet olaylarına sahne oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, özellikle Corvetto bölgesinde polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri ve sert müdahaleler dikkat çekti.

Corvetto’da çatışma: Barikatlar aşılmak istendi

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, başlangıçta barışçıl şekilde ilerledi. Ancak daha sonra yüzleri kapalı bazı gruplar, çevre yolu yönüne ilerlemek için güvenlik güçlerinin oluşturduğu barikatları aşmaya çalıştı.

Göstericilerin bazı noktalarda şişe, havai fişek ve çeşitli cisimler attığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi. Çatışmalar sırasında meydanı duman kaplarken, olayların büyümemesi için güvenlik güçlerinin geniş çaplı önlem aldığı aktarıldı.

Olimpiyat karşıtı protestoların arka planı

Milano’da düzenlenen yürüyüş, Olimpiyatların çevresel etkileri, kamu harcamaları ve güvenlik uygulamalarına yönelik eleştiriler nedeniyle organize edildi. Protestolara öğrenci grupları, sendikalar, konut hakkı savunucuları ve çeşitli siyasi hareketlerin katıldığı belirtildi.

Bazı gruplar ayrıca ABD’nin güvenlik birimlerinin organizasyon kapsamındaki varlığına ve İsrail’in oyunlara katılımına tepki gösterdi.

Açılış töreninde protesto ve yuhalamalar

Olimpiyatların açılış töreni sırasında da protestoların yankısı hissedildi. İsrailli sporcuların geçişi sırasında tribünlerden yuhalamalar yükseldiği, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in stadyum ekranına yansıdığı anlarda da benzer tepkilerin duyulduğu bildirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Olimpiyatlar süresince kentte yaklaşık 6 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı, helikopterler, dronlar ve yüzlerce araçla geniş çaplı bir güvenlik planının uygulandığı açıklandı. Yetkililer, protestoların büyük bölümünün kontrol altına alındığını ancak güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini duyurdu.

İtalya Başbakanı’ndan sert tepki

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, şiddet olaylarına karışan grupları sert sözlerle eleştirdi. Meloni, protestolar sırasında tren hatlarına yönelik sabotaj iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de protestolar sırasında yaşanan şiddeti kınayarak, bu tür olayların spor organizasyonlarıyla bağdaşmadığını belirtti.

