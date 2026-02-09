Epstein dosyalarında kritik sonuç: FBI “müşteri listesi” bulamadı

ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan yeni belgeler, yıllardır tartışılan en kritik iddialardan birine ışık tuttu. FBI ve federal savcıların yürüttüğü kapsamlı incelemelerde, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiğine dair güçlü kanıtlar elde edilirken, zengin ve nüfuzlu isimlere sistematik biçimde kadın temin edildiğini gösteren net delillere ulaşılamadığı belirtildi.

Yıllar süren soruşturma, milyonlarca belge

Soruşturma kapsamında Epstein’ın banka kayıtları, e-postaları ve elektronik cihazları incelendi; New York, Florida ve Virgin Adaları’ndaki mülklerinde aramalar yapıldı. Müfettişler çok sayıda mağdurla görüşürken, Epstein’ın iş ve sosyal çevresindeki kişiler de mercek altına alındı.

Yetkililer, elde edilen materyallerin Epstein’ın suçlarını doğruladığını ancak suçlara başka kişilerin sistematik biçimde dahil olduğunu gösteren açık kanıtların sınırlı kaldığını ifade etti.

Görüntüler ve kayıtlar incelendi

Ele geçirilen dijital materyaller arasında çıplak fotoğraflar ve yasa dışı içerikler bulunduğu, ancak bu görüntülerde mağdurların istismar edildiğini gösteren kayıtların ya da başka kişileri doğrudan suçla ilişkilendiren görüntülerin yer almadığı kaydedildi. Savcıların yazışmalarında, böyle bir kanıt bulunması halinde tüm bağlantıların soruşturulacağı vurgulandı.

Mağdur ifadeleri ve tartışmalı iddialar

Soruşturma dosyalarında bazı mağdurların Epstein’ın kendilerini nüfuzlu kişilere yönlendirdiğini öne sürdüğü, ancak bu iddiaların diğer ifadelerle doğrulanamadığı belirtildi. Aynı olayları yaşadığını söylediği belirtilen bazı kişiler ise müfettişlere benzer bir deneyimleri olmadığını aktardı.

Yetkililer, doğrulanamayan iddiaların da titizlikle incelendiğini ancak bazı anlatımların somut delillerle desteklenemediğini ifade etti.

Epstein ile ilgili 2005’te başlayan süreç

Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Florida’da bir ailenin 14 yaşındaki kızlarının istismara uğradığını bildirmesiyle başladı. Polis, benzer ifadeler veren en az 35 genç kıza ulaştı.

Epstein 2019 yılında yeniden tutuklandıktan kısa süre sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Uzun yıllar yakın çevresinde bulunan Ghislaine Maxwell ise mağdurları temin ettiği gerekçesiyle yargılandı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yakın çevre mercek altında

Soruşturma sırasında Epstein’ın bazı yardımcıları ve iş ilişkileri de incelendi. Ancak savcılar, bazı kişiler hakkında suçlama yöneltmek için yeterli delil bulunmadığı sonucuna vardı.

Epstein’la bağlantılı olduğu bilinen bazı iş insanları ve finans çevrelerinden isimlerin de ifadelerine başvurulduğu, ancak bu kişiler hakkında suç isnadına yol açacak kanıt elde edilmediği kaydedildi.

“Müşteri listesi” tartışması

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Epstein müşteri listesi” iddiası da soruşturma kapsamında incelendi. FBI yetkililerinin iç yazışmalarında, bu yönde bir listenin bulunamadığı açıkça ifade edildi.

Soruşturma raporlarında, medyada sıkça yer alan bazı iddiaların doğrulanamadığı, ancak buna rağmen tüm ihbarların tek tek incelendiği belirtildi.

Dosya tartışılmaya devam ediyor

Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanması, olayın yalnızca hukuki boyutunu değil, yıllardır süren spekülasyonları da yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, eldeki kanıtların Epstein ve Maxwell’in suçlarını ortaya koyduğunu, ancak geniş bir suç ağına dair kesin delillerin sınırlı olduğunu vurguluyor.

