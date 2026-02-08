Galatasaray, Rize’de şovunu yaptı
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor deplasmanında kazandı
Galatasaray’ı Barış Alper sırtladı
Trendyol Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider olan Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oldu.
- dakikada Gabriel Sara’nın şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında, ara transferde alınan, Noa Lang’ın sağ ayağıyla kale alanının önüne kaldırdığı topta sırtı kaleye dönük olan Barış Alper Yılmaz şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
62’de Barış Alper Yılmaz’ın ortasında Yunus Akgün’ün şutu üst direğe de çarpıp filelerle buluştu: 0-2
73’te Victor Osimhen, savunma hatasından faydalandıktan sonra kaleci Yahia Fofana’yı ekarte etti ve skoru 3-0’a taşıdı.
Diğer maçlarda Başakşehir, Eyüpspor deplasmanında 2-1 kazanırken Konyaspor-Göztepe 0-0 sona erdi.
0-3
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ozan Ergün, Bersan Dursan, Suat Güz, Sarper Barış Saka (VAR)
GOLLER: Barış Alper Yılmaz (Dk. 19), Yunus Akgün (Dk. 62), Victor Osimhen (Dk. 73)
SARI KARTLAR: Ibrahim Olawoyin / Victor Osimhen
ÇAYKUR RİZESPOR: Yahia Fofana – Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer (Dk. 75 Altin Zeqiri) – Taylan Antalyalı (Dk. 75 Giannis Papanikolaou), Mithat Pala – Ibrahim Olawoyin (Dk. 64 Adedire Awokoya Mebude), Qazim Laçi (Dk. 84 Muhamed Buljubasic), Valentin Mihaila – Ali Sowe (Dk. 75 Frantzdy Pierrot)
GALATASARAY: Uğurcan Çakır – Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Wilfried Sango), Ismail Jakobs – Lucas Torreira (Dk. 80 Mauro Icardi), Gabriel Sara – Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Yaser Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Noa Lang (Dk. 75 Sacha Boey) – Victor Osimhen