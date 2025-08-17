Hull City son anda güldü

Hull City’den iki haftada iki beraberlik

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi, iş insanı Acun Ilıcalı‘nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde ikinci hafta maçında galibiyet aldı. Geçen sezon kümede ikili averajla kalabilen Hull City, ilk hafta Coventry City deplasmanında 0-0’ın ardından bu kez kendi evinde Oxford United karşısında 3-2 kazandı. Geçen sezon Kayserispor ile büyük başarılara imza atan teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, maçta 2. dakikada Joe Gelhardt ve 20’de Matt Crooks ile iki kez öne geçti. Buna karşın Oxford United, 9’da Will Lankshear ve 26’da Cameron Brannagan ile iki kez skora dengeyi getirdi. 90’da Oliver McBurnie skoru belirledi: 3-2. 90’da Hull City’nin Çaykur Rizespor’dan transferi Babajide Akintola, 67. dakikada oyuna dahil oldu.