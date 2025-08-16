Samsunspor, Kocaeli’de güldü

Samsunspor 10 kişinin avantajını kullandı

Süper Lig‘e bu sezon yükselen Kocaelispor, geçen sezonu üçüncü bitiren Samsunspor‘u ağırladı. Ev sahibinde 13. dakikada Ahmet’in sağ kanattan ortasında Samet’in kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi. 44’te Kocaeli’den Samet, Holse’ye yaptığı faulün ardından VAR incelemesi sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+5’te Samsunspor’da Emre Kılınç’ın köşe vuruşunda Van Drongelen’in kafası direkten döndü. 82’de Soner Aydoğdu’nun kornerine iyi yükselen Van Drongelen’in kafası kaleci Jovanovic’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1. 86’da Petkovic’in şutu üst direkten döndü. Ligin ilk haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerken Kocaelispor, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybetmişti.

0-1

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet E. Tuğral, Seyfettin Ünal, Emre Malok (VAR)

GOLLER: Van Drongelen (Dk. 82)

SARI KARTLAR: Show / Celil, Makoumbou

KIRMIZI KART: Samet Yalçın (Dk. 44)

KOCAELİSPOR: Jovanovic – Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoe, Haidara – Samet Yalçın, Show, Boende (Dk. 86 Can Keleş) – Oğulcan (Dk. 46 Mesut Can), Petkovic, Mendes

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson – Celil (Dk. 46 Makoumbou), Ntcham – Dimata (Dk. 69 Muja), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül) – Mouandilmadji (Dk. 90+3 Yunus Emre)