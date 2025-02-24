Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

5.dakikada Kostic’in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina’nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

49.dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı.

54.dakikada Kostic’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı’nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred’in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64.dakikada Oğuz Aydın’ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

67.dakikada Kostic’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku’nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic’in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi.

88.dakikada Amrabat’ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina’nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

