Manchester City 90+3’te yıkıldı

Manchester City erken attı ama…

Galatasaray‘ın Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak’ta karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig’de Arsenal deplasmanında son anda galibiyeti kaçırdı: 1-1. Karşılaşmanın 9. dakikasında ani gelişen Manchester City atağında Tijjani Reijnders’in hızla topu taşıyıp savunmanın arkasına verdiği ara pasta Erling Haaland golü attı: 0-1. Arsenal ise 90+3’te hayati bir gol buldu. Eberechi Eze’nin havadan pasında savunmanın arkasına sarkan Gabriel Martinelli öne çıkan kaleci Gianluigi Donnarumma’nın üzerinden aşırtma vuruşla skoru dengeledi. Bu sonuçla 5. haftanın sonunda Galatasaray ile 30 Eylül’de karşılaşacak Liverpool 15 puanla zirvede otururken Arsenal 10, Manchester City ise 7 puana sahip.

Vedat Muriqi dört dörtlük

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı ekiplerden Atletico Madrid, Mallorca deplasmanında 1-1 berabere kalarak 5 haftada 6 puanda kaldı. 72. dakikada Alexander Sörloth’un atılmasıyla 10 kişi kalan Atletico Madrid, 79’da Conor Gallagher’ın golüyle öne geçti. Ancak 85’te eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi skoru 1-1 yaptı. Galatasaray’ın rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi’ndeki derbide PSV Eindhoven ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Yine rakiplerden Monaco, Fransa Ligi’nde Metz’i 5-2 yenerken hafta içerisinde Galatasaray’a 5-1’lik şoku yaşatan Eintracht Frankfurt, Almanya Ligi’nde kendi evinde Union Berlin’e 4-3 mağlup oldu.