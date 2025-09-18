Galatasaray’ın Can’ı yandı!

Galatasaray’a yazık oldu

Şampiyonlar Ligi‘nde temsilcimiz Galatasaray ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. 2. dakikada Knauff’un uzaktan yerden sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi. 8. dakikada orta sahada kapılan topta Leroy Sane’nin pasında Yunus Akgün ceza sahasında rakibini geçip golü attı: 0-1. Karşılaşmanın 31. dakikasında Uğurcan Çakır yine yüzde yüzlük bir gole engel oldu. 37’de Yunus Akgün’ün hatalı pasını kapıp ceza sahasına giren Ritsu Doan’ın şutu savunmadan Davinson Sanchez’e çarpıp ağlara gitti: 1-1. Galatasaray’ın 42. dakikada Barış Alper ile bulduğu gol, hakem Marco Guida tarafından çok garip bir faul kararıyla iptal edildi. 45+2’de Bukardt’ın sağdan yerden ceza sahasına çıkardığı topu milli takımda bir türlü teknik direktör Vincenzo Montella’nın nedense gözüne giremeyen Can Uzun dönüp sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 2-1. 45+5’te Chaibi’nin soldan ortasında Burkardt sert bir kafayla topu köşeye gönderdi: 3-1. Maçın 66. dakikasında Burkardt’ın kafasında yine Davinson Sanchez’e çarpan top filelerle buluştu: 4-1. Gabriel Sara’nın hatasıyla kaptırılan topta Knauff 75’te affetmedi: 5-1.

5-1

EİNTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY

STAT: Frankfurt Stadion

HAKEMLER: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, Marco Di Bello (VAR) (İtalya)

GOLLER: Davinson Sanchez (Dk. 37 k.k), Can Uzun (Dk. 45+2), Burkardt (Dk. 45+4 ve 66), Knauff (Dk. 75) / Yunus Akgün (Dk. 8)

SARI KARTLAR: Okan Buruk (T.D) / Burkardt

EİNTRACHT FRANKFURT: Zetterer – Collins, Koch (Dk. 79 Amenda), Theate, Brown – Hugo Larsson (Dk. 79 Skhiri), Chaibi – Ritsu Doan (Dk. 84 Batshuayi), Can Uzun (Dk. 71 Bahoya), Knauff – Burkardt (Dk. 71 Wahi)

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 66 Jakobs) – Lemina (Dk. 55 İcardi), Torreira – Yunus Akgün (Dk. 78 Kaan Ayhan), İlkay Gündoğan (Dk. 66 Gabriel Sara), Leroy Sane (Dk. 66 Ahmed Kutucu) – Barış Alper