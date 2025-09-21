Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemleri sonrası 24 bin 732 üyenin sandık başına gittiği seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan Sadettin Saran kulübün yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçları açıklandı

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen seçimde 49 bin 268 üyeden 24 bin 732’si oy kullandı. Oyların 24 bin 393’ü geçerli sayılırken, Sadettin Saran 12 bin 325 oy aldı. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

“Fenerbahçe demokrasisini herkese gösterdik”

Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy sayımının ardından kürsüye çıkarak sonuçları açıkladı. Mosturoğlu, “İki başkanımıza da teşekkür ederiz. Seçim sürecinde sergiledikleri medeni ortam sebebiyle minnettarız. Fenerbahçe demokrasisini herkese gösterdik” dedi. Sonuçların açıklanması için Sadettin Saran ve Ali Koç kürsüye birlikte yürüdü.

Ali Koç’tan birlik mesajı

Ali Koç, “Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe’nin 38’inci başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı. Seçimlerin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı” diye konuştu.

Sadettin Saran eski başkanlara seslendi

Sadettin Saran “Şampiyon olana kadar bayram yok kutlama yok. Şampiyonluk kupasını üç başkanımızla birlikte kaldırmayı istiyoruz” diye konuştu.

