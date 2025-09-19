AvrupaFutbol

Manchester City kolay geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Barcelona ise Newcastle United deplasmanında Marcus Rashford ile güldü

Manchester City ikinci yarıda

Şampiyonlar Ligi‘nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İtalya Ligi şampiyonu Napoli’yi 2-0 mağlup etti. Konuk mavi-beyazlılar, 20. dakikada Di Lorenzo’nun kırmızı kart görmesiyle öne geçti. City, 56. dakikada Erling Haaland ve 65’te Jeremy Doku’nun golleriyle 3 puanı aldı. Barcelona ise İngiltere’de Newcastle United’ı 2-1 yendi. İspanyol temsilcinin gollerini 58 ve 67. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti. Sporting Lizbon ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne kalan Kazakistan’dan Kairat’ı bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada 4-1’le geçti.

2-0
MANCHESTER CİTY-NAPOLİ
STAT: Etihad
HAKEMLER: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz, Christian Dingert (VAR) (Almanya)
GOLLER: Haaland (Dk. 56), Doku (Dk. 65)
SARI KARTLAR: Politano
KIRMIZI KART: Di Lorenzo (Dk. 20)
MANCHESTER CİTY: Donnarumma – Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol (Dk. 80 Ake), O’Reilly – Rodri (Dk. 60 Nicolas Gonzalez) – Bernardo Silva, Reijnders (Dk. 80 Rico Lewis), Foden, Jeremy Doku (Dk. 69 Savinho) – Haaland (Dk. 80 Bobb)
NAPOLİ: Savic – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka (Dk. 72 Gilmour) – Politano (Dk. 55 Juan Jesus), Zambo Anguissa (Dk. 71 Eljif Elmas), De Bruyne (Dk. 26 Olivera), McTominay – Höjlund (Dk. 72 David Neres)

