Hakemler, MHK’yı köşeye sıkıştırdı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için sonun başlangıcı mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Merkez Hakem Kurulu‘nu hedef almasının ardından usta gazeteci Murat Ağırel de inanılmaz iddialarda bulundu. Ağırel, aralarında Süper Lig’de maç yönetenlerin de bulunduğu 9-10 hakemin MHK ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ağırel, savcılığa hakemlerin ifadenin yanı sıra sağlam belgeler de verdiğini duyurdu. Murat Ağırel, “Verilen ifadelerde sahtecilik konusunda çok sağlam evraklar verilmiş. Maçlara atanmayla ilgili performans değerlendirme raporlarında oynamalar yapılıyormuş, başka hakemlerin atanabilmesi için. Bu iş çok büyük. İş artık yargıda” dedi.

Resmi belgede sahtecilikle hakemler değişti

Murat Ağırel, hakemlerin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu’nun bazı çalışanlarının da savcılık sürecine dahil olduğunu da vurguladı. Hakemlerin, suç duyurusunda “Resmi belgede sahtecilik, Kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz atamalar yapma iddialarının da bulunduğunu ifade etti. Hakemlerin, bazı spor yorumcuları hakkında da sürece dahil olma, manipülasyon ve baskı yapma konusunda suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. Resmi belgede sahtecilikle, hakemlerin performans analizlerinin değiştirilerek atamaların bu şekilde yapıldığı da bildirildi.

Fırat Aydınus, Ferhat Gündoğdu’yu tarumar etti

Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında sert bir sosyal medya mesajı yayınladı. Aydınus’un mesajı şöyle!

BU NEYİN KORKUSU FERHAT GÜNDOĞDU…!

KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDEN KOŞUYORSUN…

Ferhat Gündoğdu, Türk hakemliğini ne hale getirdiğinin farkında değil misin?

Türk futbolu senin açtığın yaralarla boğuşurken sen hâlâ küçük hesapların peşindesin. Neyin korkusu bu?

“Hakemliği çiftliğe çevirdin, istediğin gibi at koşturuyorsun. Bugün belki görmezden geliniyor ama yarın bu zihniyetin ektiği tohumların nasıl bir felaket doğuracağını herkes görecek.

Çerkez atasözü der ki:

“Öküz saraya girerse kral olmaz, ancak saray ahıra döner.” şeklinde attığım twiti üzerine alınmış.

İncinmiş zat…

Benim yazdığım yukarıdaki bu twitim nedeniyle TFF Genel Kurul Delegesi ve eski Süper Lig hakemi olarak “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’na hakaret” gerekçesiyle disipline sevk edildiğimi öğrenmiş bulunuyorum.

Açıkçası, epey güldüm…

Çünkü bunca zaman kimler kimler tarafından ne hakaretlere maruz kaldın da o kişiler karşısında lal oldun bazı sebeplerden dolayı.

Ama merak ediyorum: Bu yazının neresini hangi nedenle üstüne aldın? Hangi cümlesini, hangi kelimesini kendinle bağdaştırdın? Açıkça paylaşırsan, kamuoyu da öğrenmiş olur.

Senin bu küçük akıl oyunlarını hangi amaçla yaptığın belli. Korkma. Benim derdim senin koltuğun değil, senin korkularınla beslendiğin düzen.

Sözüm ona disiplin cezasıyla geleceğe dair ihtimallere önlem almak, engel olmak…

Ne o, bu kadar mı korkuyorsun? Merak etme, öyle bir düşünceye sahip değilim. Ama sen, potansiyel olabilecekler karşısında küçük hesapları bırak da, gerçeklerle ilişkinin büyük ölçüde azaldığını ve düşünce, duygu, davranış alanlarında ciddi bozulmalar yaşadığını fark et.

Son bir soru:

Eğer benim bu paylaşımım (bir düzensizliğe yönelik atasözü/bir deyim/bir eleştiri), disiplin sevki için neden olarak sunduğun; milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırıysa, yıllar önce senin hakkında yazılan ve kayıtlara geçen gerçekleri ve haberleri bu ahlaki ve sportif kültürün hangi ilkelerine sığdıracağız?

Dikkat çekici bir hususta gönderilen bu tebligatın tarihinin manidarlığı ;DÜN…

Hakemlik dibe vurmuş kurumun sözüm ona başkanı neyin peşinde:-)