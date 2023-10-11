Türkiye

Camide İçki İçen Gence Hapis Cezası!

Camide içki şişeli fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 19 yaşındaki Safa Yasin Ö.'ye 7 buçuk ay hapis cezası verildi.

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Camide İçki İçen Gence Hapis Cezası!

Camide içki şişesi paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö.’ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken genç tahliye edildi.

19 yaşındaki Safa Yasin Ö. camide içki şişesiyle paylaştığı fotoğraf nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Bugün Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Safa Yasin Ö. SEGBİS ile bağlandı.

Yasin Ö. savunmasında “Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

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